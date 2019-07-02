火幣聯手 Nervos 打造全新公有鏈「FinanceChain」專攻 DeFi 服務

火幣集團創始人李林 6 月 30 日晚間在微信公眾號發文《關於火幣公鏈，目前能公開說的都在這了》，揭示火幣公有鏈的最新進展和規劃。李琳稱，火幣集團目前正與 Nervos Foundation 共同研發火幣公有鏈「FinanceChain」，雙方將在公鏈技術、DEX、資產去中心化發行、分層架構、去中心化金融（DeFi）服務等進行全方面合作。

根據公告，FinanceChain 還將支持託管式借貸款服務、穩定幣、證券型代幣發行（STO）、去中心化交易所（DEX）以及支付服務，將於 2019 年 10 月實現開源； 2020 年 2 月上線測試網；2020 年 5 月正式上線。

如同 Facebook 的加密貨幣項目 Libra，火幣 FinanceChain 的核心定位將基於「全球性資產代幣化」及「金融市場基礎設施」，因此將提供鏈上合規及監管框架，同時支持第三方在火幣公鏈協議上開發及營運子鏈，並為鏈上資產提供 DeFi 服務。

針對這次合作，Nervos Network 共同創辦人呂國寧表示，「我們的願景是成為加密經濟的基礎設施，未來將有許多種形態的區塊鏈相互協作，相互促進，相互保障，共同編織⼀個高效可靠的數位經濟網絡。」

事實上，火幣集團曾於去年 6 月宣布推出首個公有鏈計畫 Huobi Chain Project，更投入 3000 萬顆 Huobi Token（HT）資助火幣鏈超級領袖競選賽來甄選開發領袖，希望借助社群力量建設一條全新的公有鏈。

李林解釋道，正當火幣努力追上產業的發展步伐之際，團隊對公鏈的認知也不斷深化，於是今年 1 月儼然決定重新戰略規劃，同時依據新規劃重新選擇技術合作夥伴。

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