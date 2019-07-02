幣安預告推出期貨合約交易平台 Binance Futures

加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬證實，幣安將在短期內推出期貨合約交易平台「Binance Futures」，初期將提供最高 20 倍槓桿的期貨合約 BTC/USDT 期貨合約，而後將陸續增加交易對及提高槓桿。趙長鵬指出，目前尚未有具體發布時程，但模擬測試版本將在幾週後上線。幣安發言人表示，該公司計劃在兩週內啟動這項測試，Binance Futures 是續幣安上個月宣布推出保證金交易後，再一新消息。發言人補充道，「保證金交易將首先向所有用戶開放，大約在 7 月 11 日左右，而期貨測試網則將在隔週推出。」

路透社：Calibra 正向紐約金融服務署申請 BitLicense

《路透社》報導稱，為了創建一個全球範圍內可用的加密貨幣和支付網絡 Libra，Facebook 正面臨著前所未有的監管障礙。眾所周知，Facebook 子公司 Calibra 將為 Libra 生態開發數位錢包和金融服務，目前為止已經在 FinCEN 註冊為貨幣服務企業。報導引述消息人士的說法指出，Calibra 已向紐約金融服務署申請虛擬貨幣及匯款許可證 BitLicense，以請求在美國紐約州提供加密貨幣相關服務。截至截稿時間，Facebook 並未針對此事發表官方回應。

Max Keiser：競爭幣熱潮已消退、資金將流入比特幣

華爾街金融分析師 Max Keiser 稱，隨著加密貨幣產業迅速發展，再加上 Segwit 和閃電協議被廣泛採用，群眾已開始意識到比特幣具有強大的價值儲備功能，而這將促使加密貨幣持有者將資金轉回「最安全的區塊鏈」，即比特幣。Keiser 預測，競爭幣將變得廉價甚至將不復存在，與此同時這些資金將流入比特幣。目前，比特幣在加密貨幣的市場份額佔據 60%，而他認為，此數據未來可能會達到 80％ 至 90％，意味著競爭幣時代將步入絕境。

Blockstream 推出新工具為側鏈 Liquid 開通原子交換功能

區塊鏈基礎設施公司 Blockstream 7 月 2 日發布官方推特貼文，宣布推出新工具 Liquid Swap Tool，允許用戶在其側鏈 Liquid 上為任何已發行的資產執行原子交換（atomic swaps），如 L-BTC、穩定幣、加密資產及認證資產等。據悉， Liquid Swap Tool 除了具備隱私交易功能外，還將提高比特幣網絡上的交易速度。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 7 月 2 日重點： 幣安預告推出期貨合約交易平台 Binance Futures 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』