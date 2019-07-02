中美貿易談判重啟 川普：任何協議都須較有利於美國

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年7月2號11點30分

美國總統川普表示，已經恢復了與中國政府的貿易磋商，且談判正在進行當中，但任何協議都需要在某種程度上較有利於美國。

G20 在上周末落幕，在「川習會」後，美中兩國同意重啟貿易談判，美方也暫時不會對 3000 億美元的中國商品課徵新的關稅，兩國之間的貿易緊張局勢也因而緩解。

總統川普在接受採訪時表示，美國和中國的談判代表已經通過電話進行了不少討論，同時也進行會面。他認為，基本上，貿易磋商已然開始。「我認為我們兩方很有可能達成協議。」川普表示。

同時，川普也進一步表示，他也預計中國的談判立場將與美國更接近。川普認為，中國對美方的貿易順差已經足夠，他表示：「中國在貿易中已經享有巨大的優勢很多年了。所以顯然這不能是一場平等的 50-50 交易，它必須是一個更加有利於我們的交易。」

美國信安金融集團負責人 Kyle Shostak 認為，距離美中兩方達成協議還有很長的距離，他在接受採訪時表示，目前美中重啟貿易談判的共識只是宣言性質，事實上並沒有任何的基礎。因此他認為，此次貿易談判重啟與關稅暫停，只是暫時的休戰，兩方之間的談判離真正達成協議還有一段路要走。