川金三會非軍事區後 川普推文預告「好事」會發生

美國總統川普上週日 (6 月 30 日) 在南北韓非軍事區 (DMZ) 會面北韓領導人金正恩，這場「川金三會」別具意義，讓川普成為史上首位踏進北韓領土的現任美國總統，兩國並宣布重啟核談判。

今年 2 月自越南「川金二會」談判破局後，美國與北韓的核談判陷入僵局，上週六 G20 川習會前，川普以推特發文邀金正恩至兩韓交界的板門店「非軍事區」會面，短短不到兩日就敲定「川金三會」，令外界跌破眼鏡，而川金原定幾分鐘的快閃會面，最終會談了將近一小時。

川普週一推文預告「好事」會發生。(圖片：翻攝川普推特)

川普週一 (1 日) 推文表示，在日本成功舉辦 G20 峰會後，誠摯感謝南韓總統文在寅立即接待本人與美國代表團。在那裡 (DMZ)，我非常高興地呼籲北韓領導人金正恩與我們進行非常豐富的會談。我相信「好事」會發生在所有人身上！

川普在「川金三會」會後表示：「我不必著急簽訂協議，速度並非我們的目標。沒人知道事情會如何發展。」

川普稱，美國對北韓的制裁繼續保持，雙方將在未來 2-3 週內展開工作並會面。

川金三會於南北韓軍事分界線 (北緯 38 度線附近)。(圖片：AFP)

去年 6 月新加坡聖淘沙舉行的川金會後，「無核化」僅僅是口號且無細節、今年 2 月越南河內「川金二會」破局至今，北韓尚未採取實質性的棄核措施。

川金二會破局主因也是羅生門一場，雙方各說各話。北韓稱，他們願意關閉「廢棄寧邊核設施」換取美方解除部分經濟制裁，並永久結束核武和長程飛彈測試。

美方表示，雙方非核化進程認知上有明顯落差，美國希望北韓一次性棄核，也不願在沒有實際計畫下，撤除所有的經濟制裁，北韓則希望分階段棄核並全面解除經濟制裁。

外界預測，川普週一預告的「好事」無非是美國與北韓間的重啟核談判，最終目標是推動北韓無核化，然而，解決無核化問題實際上仍長路漫漫。