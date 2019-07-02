華為供應鏈解禁 晶片股集體嗨翻

上週六 (29 日) G20 川習會後，美國與中國同意重啟談判，並暫時不再對中輸美商品加徵新關稅，川普亦表示，美國企業可以向華為銷售設備，促使華為供應鏈週一 (1 日) 歡慶似過年，半導體類股一飛衝天。

美國總統川普上周在記者會上表示，美方已做了讓步，放鬆華為禁令，美國企業可以向華為銷售設備，但限定是沒有嚴重國安問題的設備。

川習會會後，川普同意放鬆華為禁令，美國企業可以向華為銷售設備。(圖片：AFP)

川普坦承，並未與習近平討論華為財務長孟晚舟一案，也沒有將華為撤出美方的貿易黑名單。川普表示：「我們有談到華為，但我們必須將華為問題留待最後」。

受美中休兵與華為禁令鬆綁的消息激勵，週一費城半導體上漲 2.65%，華為供應鏈週一集體歡騰。

射頻器件供應商 Qorvo (QRVO-US) 飆漲 5.96%；Skyworks (SWKS-US) 飆漲 6.00%；博通 (AVGO-US) 大漲 4.34%；威騰電子 (WDC-US) 大漲 4.42%。

費城半導體指數週一上漲 2.65%。(圖片：investing)

美光 (MU-US) 上揚 3.94%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 2.74%；AMD (AMD-US) 上漲 2.73%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.91%；亞德諾半導體 (ADI-US) 上漲 1.89%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.38%。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 分析師 Vijay Rakesh 週一表示：「我們認為，美中貿易休兵將推動訂單反彈，並提振 2019 年下半年華為半導體供應商的低迷預期。」

然而，Vijay Rakesh 也提醒：「供應鏈生產採購的真正透明度仍然有限。半導體投資者將不得不等待貿易關稅更永久性解決方案，並對供應鏈更具信心，這將推助 2020 年半導體行業走高。」