美股盤後 — 川普：美中貿易代表已通話重啟談判 標普刷歷史新高

週一 (1 日) 隨著美中重啟貿易談判，暫停加徵新中國關稅，華為解禁可向美企購買設備，蘋果逃過全面性的關稅大劫，四大指數齊揚，標普更刷新歷史高點。

週一 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 117.47 點，或 0.44%，收 26717.43 點。

那斯達克指數上漲 84.92 點，或 1.06%，收 8091.16 點。

標普 500 指數上漲 22.57 點，或 0.77%，收 2964.33 點。

費城半導體指數上漲 38.59 點，或 2.65%，收 1497.55 點。

受美中休兵與華為禁令鬆綁的消息激勵，週一費城半導體上漲 2.65%，華為供應鏈與蘋果概念股週一集體歡騰。

射頻器件供應商 Qorvo (QRVO-US) 飆漲 5.96%；Skyworks (SWKS-US) 飆漲 6.00%；博通 (AVGO-US) 大漲 4.34%；威騰電子 (WDC-US) 大漲 4.42%。

美光 (MU-US) 上揚 3.94%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 2.74%；AMD (AMD-US) 上漲 2.73%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.91%；亞德諾半導體 (ADI-US) 上漲 1.89%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.38%。

尖牙股 (FAANG) 齊揚。Netflix (NFLX-US) 上揚 1.98%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.51%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.83%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.59%；臉書 (FB-US) 持平。

金融股集體開漲。花旗 (C-US) 上揚 1.01%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.32%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 1.45%。

台股 ADR 漲跌互見。日月光 ADR (ASX-US) 上揚 7.09%；台積電 ADR (TSM-US) 大漲 5.64%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 2.71%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.08%。

企業消息方面

美國司法部已要求波音的南卡羅來納州工廠提供有關 787「夢想客機」生產的相關記錄，波音 (BA-US) 週一股價下跌 2.1%。

6 月中國澳門地區的賭博收入增幅超過預期。 Wynn Resorts (WYMN-US) 飆漲 5.9%，引領週一標普指數大漲。

華爾街分析

G20 川習會後，美中兩國重啟貿易，美國總統川普暫停加徵新中國關稅，並放寬華為禁令，激勵美股四大指數週一集體上揚。

週一美股盤後時段，川普透露美中貿易代表已通過電話開始進行談判，但美中的任何協議都需要在某種程度上偏向美國 (利益)。

AJ Bell 公司分析師 Russ Mould 指出，市場樂於認為協議即將達成。儘管這可能還需要很長一段時間，如果真的有的話。

華爾街近期希望聯準會降息以維持美國經濟強勁增長，全球央行轉向寬鬆政策，促使標普和道瓊創下數十年來最好的 6 月表現。

Robert W. Baird & Co. 的投資策略師 Willie Delwiche 表示，美中休兵是一個公開的慶祝活動，這種貿易不確定性消失了，即使實際上並沒有得到解決，但這降低聯準會需要降息的可能性，或者至少不會像一周半前人們所想的那樣積極地介入。