【鐘國忠專欄】上半年這個類股走勢最強跌破眼鏡 後續還可再觀察

(一) 美中貿易大戰暫告一段落

美中貿易大戰又如以往般的劇情，川普先開啟美中貿易戰利空後，再藉著談判等步驟，一步一步地作釋出利多調整，最後在 G20 會議中，允許美國企業把設備和產品賣給華為，但前提是不會嚴重危及美國國家安全的設備，他並宣布，美方不會對額外 3000 億美元中國貨品加徵關稅，並將與中國合作以尋求達成協議，指數又幾乎回到 5 月的起跌原點，看來一切好像沒發生任何事。

先來回顧 6 月走勢，筆者在 5 月大跌 4.28% 後，曾對 6 月指數行情研判提到，『大跌後不用太悲觀!』主要是過去台股 10 年以來，不含 5 月此次，約 120 個月當中，台股單月出現大跌 4% 以上的次數並不多，只出現約 13 次，平均約 9 個月出現 1 次，機率 9.24%，根據過往數據分析，大跌後的下個月，次月平均走勢為漲幅約 0.54%，上漲機率約 61.53%，而下個月再出現大跌僅 2 次，在 13 次當中機率約 15.4%，而出現大漲 5% 以上也僅有 3 次，機率約 23%，而 2019 年 6 月份台股上漲約 2.21%，因此也符合過往的數據分析!

(二) 生活起居類股強過大盤

時序來到 7 月，也表示今年過了一半，我喜歡每隔一段時間回頭來檢視先前對行情分析想法後，接下來再作行情規劃，以下將這半年來行情分二大重點跟大家一起分享:

1. 股市報酬率仍高於定存：雖然先前台股因美中貿易大戰，與今年景氣可能較去年不佳而拉回，但上半年台股漲約 10.32%，年化報酬率 2 成，換言之，上半年選台股整體獲利，仍高於定存 20 倍，20 倍表示甚麼？上半年選台股者，定存要存 20 年！所以理財工具選擇，影響個人財富成長速度，或許有人會認為，應該是少數類股上漲才能贏過定存，據附表分析，除非投資人持有電器電纜類與玻璃陶瓷類等二類股是負報酬率，其他類股報酬率全高於銀行定存，最低百貨類也有 1.27%。

2. 食衣住行族群成主流：過往多數人將焦點放在電子類，以上半年來分析，電子類股上漲 9.87%，跟大盤差僅約 0.5%，因此也算表現不錯，但今年以來，迄今比大盤強勢類股的『食衣住行』股，仍表現超乎大家想像，且走勢還可能值得再觀察。

(1) 食品股上半年報酬率約 18.8%，上半年主要類股排第 4 名，但要注意的是 第 1 季排第 12 名，排名大幅上升中。

(2) 紡織纖維類股上半年主要類股排第 5 名，第 1 季排第 4 名，類股表現迄今仍相當穩健。

(3) 營建類股上半年主要類股排第 6 名，第 1 季排第 7 名，類股表現迄今仍相當穩健，另外此類股還有高股息殖利率等題材，推升股價強勢。

(4) 至於在行的方面，可分兩個角度，一為汽車股，另一為運輸股。前者上半年報酬率約 53.3%，主要類股排第 1 名，第 1 季也排第 1 名。後者則可是未來特別要留意，因為運輸類股上半年報酬率約 8.99%，上半年主要類股排第 10 名，但要注意的是，第 1 季其是排第 18 名，排名大幅上升中，報酬率也從 1.65% 大幅增加到 8.99%。

原來投資的好標竟發生在您我周遭的生活環境中!!