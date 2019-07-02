【邱志昌專欄】股票價差操作最難之處？

壹、前言

(圖一：台股加權股價指數月線圖，鉅亨網)

投資有價證券最難之處是「逆向操作」；如果手上股票價格是往上揚，股票獲利了結則是一路賣出；若中意的股票價格一路往下跌，則找到一個認為已經具備投資價值價位，一路往下慢慢買。在這兩種方式交互運作下，多會賺到可觀價差。但是難處是，上揚的股票持續上揚；即使有幾百張股票往上慢慢賣，心態上會感到非常不捨；利多越來越多、股價越來越高，最後不回頭了、賣錯了？後者則是往下買完現金部位之後，突然出現市場風險，股價還是一路下跌，買錯了？要防範這兩種多空操作極端現象，在操作的心態上多不能太急躁，而且實力要夠。前者要有足夠的持股；後者則要有足夠的資金，才能應付這些預期不到的風險。一般是突破歷史新高後找賣點；反之跌破歷史新低、或是跌破每股淨值之後找買點。

貳、逆向操作策略的難處？

(圖二：穩懋股價由 37.51 元 / 股上揚至 195.5 元 / 股，鉅亨網)

但翻閱當前最夯的 5G 產業的熱門股，卻多是違背前者原則；從低檔要等到顯著的獲利是需要五年以上時間；投資人可有這份能耐？但是當現在投資者真這樣做，在獲利的情狀下一路往上賣；但這些小股本、績優、配息好的股價、它的上揚幅度卻越高，這種情形下、現在到底是不賣了、還是繼續賣？因此如果逮到的一隻黑馬，最好在賣出之際，留有一定比率的現股。先回收之前投入的成本、再以這些成本去應付未來下跌或回檔風險，較為客觀方法是靜觀其變。在茫茫股海中，要找到上揚一倍以上的股票，而過程沒有風險的機緣實在不多；而買進股票後，股價還能下跌兩三成的、機會卻相對較大。上述兩種邏輯，它們的決策材料是不對稱的；登天難、求人難、要去茫茫股海中找到好股票更難。

因此在進行後者動作時，最好還是不要急躁；不要怕買不到股票，保留一些現金，若此則不巧遇上市場風險才再度慢慢買進。以台股加權指數觀察可以了解，即使在中美貿易戰爭、所謂市場或系統性風險中，股價指數目前呈現的還是多頭格局；以月線圖去檢視可以發現，台股目前只可能是長期回檔，K 線圖上的幾周，投資人等起來可能感覺是幾個月。「一個月」講起來很容易，但是等起來真的很常；股價天天有信息、也有變化；動與不動之間的選擇實在很難，有時就錯過買賣機會。如同這次日本大阪 G20 會議；美國財長是前說、中美兩國大致 90% 已經達成協議。美股與全球股市周一應該應聲大漲，但是同時川普卻又說出極為難聽的話，它還有殺傷力大的關稅武器，全球股市顯然將川普的話，看做 5% 的極端風險。以人的理性與理智面講，就是個典型的瘋子。但最重要的操作問題是，這是利多出盡？今日台股交易爆大量應屬正常，但這是要買還是要賣？

(圖：5G 亞太電股票突然由 7.35 元 / 股夾帶量攻到 8.85 元 / 股)

叁、正向投資策略的個案研究？

如果逆向投資策略是這樣難做的話，那就將逆向改成順向投資策略；就是追漲殺跌、這樣會不會績效較佳一點。反正盤面上強勢的股票、投資人手上多有。若以技術分析來講，在底部區要上來的股票，通常多是夾帶大量股價大漲；但近期一些具備利多事件，股價顯著上揚的股票多並非如此；現實反而相反。例如當中美 5G 大戰正夯之際，台灣政府相關單位突然宣布，5G 的執照要出籠了、5G 建設將要努力進行。此一利多消息一出，一兩個低價個股，自此之後幾天不斷爆大量，意圖由低檔向上飛揚，但是上揚不久就夾帶大量回檔；功虧一簣、例如最早有 5G 計畫的亞太電，從此急著上揚到 8.85 元 / 股、但最後又回到 7.35 元 / 股繼續盤整，上揚趨勢無法一氣呵成。若是當時上揚期間以順向策略去追買，則目前的處理策略就棘手了；長期存股吧！

這也是為難投資者了。其實近期走多頭的股票，多是一般投資人認為很冷的上市公司。例如食品股味全，股價從 24 元 / 股左右，每天慢慢推、竟然在股東會前推到 33.3 元 / 股以上。顯然事先的預期事件就是股東會，會議上公司宣布 2019 年第一季獲利 2.21 元 / 股左右；後面有利多、股價當然會先有預期。但是類似這些個股每天的成交量，多不曾驚天動地。另外還有一家上市公司漢磊，因為公司有積極消息在股東會中討論，開完會第二天開盤馬上夾帶大量以漲停開出，第三天也非常強勁；但在此之後似乎陷入短期盤整，像是開始考驗投資人的持股信心。

但不管如何、以上這兩個個案未來會如何繼續發展，還是看公司業績；但顯然是在於股價對同樣事件表現差異很高。是無論如何，股票投資就是要贏到顯著的價差，否則用逆向或正向策略多一樣；書念太多、要做事時、想太多、沒主見。依照多年實際經驗，即使是團隊群聚交叉思考也會常常改變；今天的股票投資思維一定跟昨天不同。昨晚信誓旦旦的計畫，今天不一定會照表操課。這是每個人的通病、不關要緊，想對了或想錯方向多沒有關係，要緊的是在操作上方向是對還是錯？

肆、結論：心猿馬意還好、操作要謹慎瞄準靶心！

因此操作更需要謹慎，態度嚴謹、勝算較大；寧可多看幾天再進場，匆忙進場可能也會慌張停損出場。現在操作買賣股票要有長期打算，把它當成儲蓄才是真的，在時間與風險之中、目前時間的因素較大了，尤其在資訊透明度越高的效率市場。你講的所謂內幕，對方也不可能不知道，因此股價的走勢需要醞釀的，這樣下來時間等待的價值就較高了，放久一點看它會變成名畫？還是成為壁紙？漸漸地投資股票要跟投資基金一樣，做個 5G 產業投資組合去等待。根據小樣本估算，投資基金大賺的投資者、投資股票不見得也極大勝算。是否投資人投資基金就是忠心耿耿？而投資股票就是常常心猿馬意？

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；只為說明用，對任何個股、台股大盤無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)