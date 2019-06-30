〈觀察〉美中貿易戰來襲 台工業用不動產交易卻可能降溫

在美中貿易戰造成市場不確定性升高，大立光 (3008-TW)、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 及台郡 (6269-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 去年下半年起加速在台購買或投入擴廠動作，都成台商回流重要指標，但工業地產交易熱，目前卻有降溫的跡象。

其中重要指標之一是，益通 (3452-TW) 以底價 9.8 億元的價格，委託第一太平戴維斯公開標售台南科學園區廠房，這是太陽能廠繼旭晶能源、新日光、太陽光電能源科技後，另一家擬出售整座廠區資產的廠商，6 月 27 日開標，卻以流標收場，同樣，今年以來，也有多筆公開的台灣廠房、土地標售案進行，但並不順利。

雖然，商用不動產交易金額中，高力國際統計，今年 1-5 月的工業用的不動產交易達到 269.4 億元，達去年全年交易金額 402.7 億元的 6 成 7，顯示產業不動產需求旺盛，但其他商仲業者則認為，目前交易市況趨於降溫，加上昨日川習會達成協議，美方對中國向美國出口的 3240 億美元貨品，暫不加高關稅到 25%，也是另一重大影響因素。

事實上，包括大立光、台達電、廣達、巨大 (9921-TW)、台郡等大型企業，紛紛擴張在台灣等生產規模，原本企業就積極考量亞洲地緣政治、調整產能配置等中長期規劃，只是去年美中貿易衝突加劇，更突顯出返台購廠地、砸錢投資的力道，不過外商商仲業者研判，下半年企業在台灣的廠房、土地購置力道可能減緩。

以益通公開標售台南科學園區廠房而言，土地為租用、又位於科學園區內，能進駐的產業項目受限制，須受重重審核，且標售底價 9.8 億元來看，高金額的資產投資配置，企業也不得不多考慮再三，加上廠區區位，與目前科技產業聚落的桃園、新竹、台中與高雄並不相符。

同時，目前美中貿易衝突延長協商，除目前市場釋出的工業用資產區位、價格與返台業者的需求有落差之外，今年以來工業用資產價格走高，加上台灣各縣市視有利的情勢大力開發新工業區，加緊拉攏投資，造成業者觀望，另有東南亞各國如越南等國加碼爭取外商投資，都是造成台灣的工業型資產形成「價格硬起來、交易就軟下去」不可忽視的重要原因。