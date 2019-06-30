〈觀察〉開放銀行要來了 將以「打群架」改變金融生態系

Open Banking(開放銀行) 時代即將來臨，金管會打算分三階段開放，第一階段開放商品資訊，最快 7 月份啟動。「開放銀行」即將改變金融生態系，讓金融服務透過「打群架」方式，更符合貼近民眾的場景金融，所以「開放銀行」的趨勢你不可不知。

對千禧世代 (1980 到 2000 年間出生的人) 來說，傳統銀行不是必需品，也不會忠誠到只滿足於一家銀行的服務，為了更貼近未來顧客的使用思維，「開放銀行」就這樣應運而生。

日前金管會主委顧立雄表示，Open Banking 正式拍板將採香港模式，就是不修法，由銀行與第三方服務公司合作推動，將指示銀行公會，研議開放範圍，以及與第三方公司合作的自律規範。只要財金公司，完成 API 共通標準報金管會，以及公會自律規範獲同意，就可啟動上路。

過去客戶的帳戶資料、金融數據，是銀行各自擁有的資產，但所謂「開放銀行」，是指銀行透過與第三方平台合作，以開放 API 共享金融數據資料，也將金融數據的主導權還給消費者，使消費者可以獲得更多元的金融服務。

簡言之，金融大數據就如同銀行的寶山，例如：客戶身分認證、客戶服務、詐欺偵測、協同推薦等，一旦開放銀行上路，透過開放 API 串接，未來這些數據就可以開放給第三方業者，創造三贏局面，銀行接觸了更多客源、第三方產業也節省大數據相關成本、消費者則可以享有更便利的金融服務。

首先，先來了解開放 API，第三方開發者串接開放 API 後，得以更方便地取得企業內部的資料，藉此開發更多新應用，目前在非金融業上已經大舉應用，創造了龐大的「API 經濟」。

舉例來說，你喜歡某個痞 X 邦上部落客的美食文章，你可以在上面看到餐廳的地圖位置，也可以藉由網站內嵌的分享按鈕，將文章分享到你的臉書上，這就是痞 X 邦導入 facebook API 和 google 地圖 API 的應用。過去這三大企業單打獨鬥各自打拚，但現在因為開放 API 的串接，三大企業可以獲得彼此間異業結盟的更大利益，對使用者來說，不用再使用三個程式才能繁瑣地享受到服務，在痞 X 幫上就可以全部完成。

現行開放 API 多是非金融業者在應用，若延伸到金融業者，以開放 API 共享金融數據，就是「開放銀行」的概念，在此服務下，帳戶資料由開戶人有權決定是否對其他業者開放使用。

舉例來說，小亨只在 A 銀行開戶，但有一天看廣告想投資 B 銀行的某樣創新金融商品時，依照現行遊戲規則，需要先到 B 銀行開戶才能購買 B 銀行商品，但其實銀行開戶所需資訊，都是大同小異，現行卻不能互通；不過，未來若透過「開放銀行」，在開放 API 的串接下，民眾未來只需要輸入原本開戶 A 銀行的帳號密碼即可，不需要再重複開戶，就可以投資 B 銀行的產品。

其實上述的例子只是最基本的，歐美國家開放銀行愈來愈盛行，應用層面廣泛，其中又以瑞典的「BankID」最有名，「BankID」是瑞典的一些銀行和手機廠商在 2003 年合資成立的電子憑證，自此之後，用戶使用新平台時，就不需要再管理不同的帳號密碼，身份的認證也更便利。

舉例，用戶在 A 銀行申請 BankID，就可以在 B 銀行登入網銀使用；而瑞典最夯的支付 APP 「Swish」，也可以透過 BankID 做身份驗證，要支付時，不需要紀錄雙方的銀行帳戶，只要輸入手機號碼和轉帳金額，系統即刻就可以把錢匯到對方戶頭；預約醫院掛號，用 BankID 做身份驗證，就能確認病人資訊，還可以從不同醫院調閱病例，資料庫連線零時差。

回到國內市場，開放銀行的議題也早已敲敲開始發酵，民營銀行走的速度較快，凱基銀行在 2017 年 11 月首創開放 API 服務「KGI inside」，已陸續與記帳、支付及社區繳費等 APP 業者合作。

例如與 CWMoney 理財筆記 APP、PChome 網路家庭集團旗下 Pi 行動錢包合作，都是將凱基銀行的生活繳費功能內嵌在這些金融科技 App 裡，其中，CWMoney 理財筆記 APP 從靜態的記帳，變成可以數位記帳與生活繳費一氣呵成。

「KGI inside」還與台灣最多人使用的通訊軟體「LINE」合作推出「生活繳費王」官方帳號，標榜不用下載 APP，只要在 LINE 加入此官方帳號為好友，就算持有的是其他銀行的帳戶、不是凱基銀行的客戶，也可輕鬆繳費。

除了繳費市場，「KGI inside」也攜手 iCHEF 首創餐廳專屬「餐廳貸」，搶攻餐廳信貸市場，主要是 iCHEF 平台透過「KGI inside」的大數據模組分析應用 API，協助店家以更有效率及便利的方式取得金融資源，也大舉解決了餐廳貸款不易的痛點。

不只凱基銀行，中信卡紅利點數兌換 API 也已經與國內最大超商業者 7-ELEVEN、最大電信業者中華電信等商戶串接，用戶可於合作商家轉換、折抵點數，新創業者透過點數支付模式能創造更多元的收入機會。

另外玉山金控也和 IBM 合作建置開放 API 平台，而國泰金控和富邦金控也都對開放 API 有所著墨。

雖然金管會對於開放銀行還在研議階段，但金融業已鴨子划水逐步搶攻開放 API，過去緊守金融數據，但現在結合串連第三方開發商資源，投入 API 的應用開發，以借力使力方式，達到相互拉抬、雙贏互利策略將蔚為風潮。

在「開放銀行」趨勢逐步展開之下，未來不只金融業與金融業、以及金融業與異業聯盟的合作，都將開啟「打群架」模式，各業者之間擁有的大數據資料不再獨占，比拚的就是創新、異業結盟、搶攻貼近用戶場景金融的速度了。

而對主管機關來說，把關個資、隱私權的問題恐怕變得更為重要，在這樣的前提之下，打造大數據和金融科技的基礎建設，像是以「去識別化」技術來克服隱私問題，將是刻不容緩的議題。