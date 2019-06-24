〈房產〉全台商用不動產交易升溫 前5月成交金額已逾去年6成

外資商仲業者高力國際最新統計指出，今年 1-5 月商用不動產成交金額達 510.8 億元，土地交易金額更高達 1209.6 億元，已突破去年全年的 6 成；保守估計，今年商用不動產、土地交易額，至少可達 2500 億元。

在美中貿易戰持續延燒的情況下，統計顯示，去年全年的商用不動產交易金額達 815 億元，為 4 年來新高，1-5 月的商用不動產交易金額達 510.8 億元，已超越去年全年的 6 成 2。

在商用不動產的交易金額中，高力國際統計今年 1-5 月的工業用的不動產交易達到 269.4 億元，也達去年全年交易金額 402.7 億元的 6 成 7，顯示產業不動產需求的旺盛。

此外，在全台土地的交易部分，今年 1-5 月土地交易金額更高達 1209.6 億元，也超越去年同期的成交水準，更達到去年全年交易金額 1822 億元，也達去年全年的 6 成 6 水準。

高力國際研究部門預估，因受到台灣國內企業擴張及大陸台商產能回移的帶動下，在預期政府將釋出更多獎勵及優惠吸引廠商回台的激勵下，2019 年全年含商用不動產及土地) 投資金額至少上看 2500 億元，將與去年的 2600 億元不相上下。

高力國際指出，近 10 年來台灣資金流出遠甚於資金流入，而在 2017 年 8 月中美貿易戰開始後，資金流向出現明顯轉變，自 2018 年第 3 季起，資金流入高於資金流出，第 4 季資金淨流入達新台幣 18.6 億元，為外來資金進入台灣佐證之一。同時，為了鼓勵更多台商回台投資及設點擴廠，政府陸續端出三大方案，除了提供足夠產業用地供廠商使用之外，也給予優惠稅率吸引海外資金回流台灣設廠。為因應中美貿易戰，大批廠商重新布局全球生產線基地。

依據經濟部最新統計，至 2019 年 5 月為止，已有 69 家廠商透過「歡迎台 商回台投資方案」申請設廠且審核通過，預計投資金額高達 3690 億元，廠商類型涵蓋電子零組件、精密機械、自行車、通訊設備、橡膠製品製造等。台商回流資金如期到位，以有限的土地資源提升最大產能，搭配「工業區立體化更新方案」的實施，回流台商的工廠風貌將有別於以往，可望形成新的高階智慧產業聚落。

其中，具有科技產業聚落的桃園、新竹、台中與高雄最受買家青睞，許多科技大廠紛紛在這些地區購廠。