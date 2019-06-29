久雨不休 美國穀農今年運氣太背

美國的玉米、大豆和小麥農民今年過得糟透了。農作區的大雨和洪水摧毀了農作物，農民們錯過了播種時期。

去年潮濕的夏季和白雪皚皚的冬季，以及今年遲到的春季和暴雨，已經破壞了美國糧食種植者的生意。根據美國農業部 (USDA) 的數據，2018 年 5 月至 2019 年 4 月是美國史上最潮濕的 12 個月。

據 Commodity Weather Group 氣象學家兼業務預報員 Joe Woznicki 指出，自 4 月初以來，美國的玉米種植帶面臨著創紀錄的降雨量。

最近的降雨和洪水導致穀物期貨在過去幾週內達到多年來的高位。6 月 17 日，玉米期貨觸及 5 年來的最高水平。根據 Refinitiv 的數據，這一年的漲幅超過 17%，這使得期貨有望出現 2010 年以來最大的年度漲幅。

氣象學家預測，在 9 月勞動節之前，暴雨將無止境，之後就正好開始擔心第一次霜害。

農民付出代價

對於整個美國的農民來說，惡劣天氣的影響是真實的。

全國玉米農家協會生產和永續性副總裁 Nathan Fields 說，「所有農家，特別是在低地或排水緩慢的土地，根本不會有任何收穫。」

玉米受惡劣天氣影響最大，其次是大豆和小麥。例如，由於洪水，大豆農夫已經錯過了下一輪作物的播種時期。這意味著這些農民將不得不等到明年才能播種。

INTL FCStone 首席商品經濟學家 Arlan Suderman 表示，「我們從來沒有遇到像今年這種過度潮濕帶來的挑戰。」

這些條件使農民不再種植新作物，並限制了播種植物的最終收穫數量。

根據 USDA 的數據，截至 5 月中旬，美國播種的玉米面積不到一半。上次出現這種情形是在 1995 年，當時只計畫播種的作物只進行了 50%。對大豆來說，在 5 月 19 日之前只有 19% 按規劃播種，這是 1996 年來的最低數量。

總體損失會達到多少，幾個月內也不會知道。

幾年來，農業活動一直承受壓力，特別是在 5 年前由於供應過剩導致價格崩跌之後。Fields 說，今年的情況可能會更糟。

美國玉米期貨走勢

誰能阻止下雨？

去年潮濕的天氣，緊接其後是一個非常多雪的冬天和晚到的春季，造成即使在雨季還沒開始，地面含水量也已趨飽和。

氣象學家兼 WX Risk 總裁 David Tolleris 說，「雨量只是不斷不斷下下來。」

預計在接下來的 2 週內，降雨會有所減少，讓農民暫時鬆了一口氣。它還將有助於已經播種的作物。然而，Woznicki 說：「到目前為止，大部分的潮濕已經造成了損害。」農民的可用面積減少，而且無法回頭了。至少不是今年。

在 7 月暫時停止之後，降雨預計將恢復。Woznicki 表示，由於已經地下含水量豐富，7 月和 8 月的洪水季很快就會恢復。

Tolleris 說，持續的陰天也於事無補。畢竟，植物需要陽光才能蓬勃成長，「由於雲層太厚，植物無法獲得足夠的陽光，需要更長的時間才能生長，而你卻錯過了收穫期。」

消費者會為此買單嗎？

對於擔心感恩節到來時玉米麵包是否會更貴的消費者而言，有些好消息。

穀物非常適合儲存，倉庫裡通常塞滿穀物，以防止突然短缺。這將有助於保持消費者的價格穩定。

最重要的是，穀物價格便宜，上漲幅度很小。Suderman 說，一蒲式耳的小麥平均可以製作 70 個麵包，每蒲式耳的全美平均價格為 4.32 美元。

他說，「我們經常說，包裝的成本可能還高於產品中的穀物成本。」洪水的問題不在於它對消費者物價的影響，而在於它如何損害農民的財務處理彈性。

但今年持續的大雨影響不會造成太久的影響。Fields 說，農民已經「對用水管理方面非常上手」，因此如果降雨模式恢復正常，復元時間不會太長。