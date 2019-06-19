中國維持對原產於美國的進口乾玉米酒糟的反傾銷和反補貼措施

在美國總統川普與中國國家主席習近平下周會談以尋求重啟貿易談判之前，中國稱將繼續維持對原產於美國的進口乾玉米酒糟的反傾銷和反補貼措施。

中國商務部周三表示，根據調查結果，中國商務部裁定，有必要繼續對原產於美國的進口乾玉米酒糟徵收反傾銷稅和反補貼稅。中國商務部稱，一旦終止現行的反傾銷和反補貼措施，被調查產品很可能再次大量進入中國市場，對國內乾玉米酒糟產業造成嚴重衝擊。

2017 年 1 月，中國對原產於美國的進口乾玉米酒糟徵收最高 53.7% 的反傾銷稅和最高 12% 的反補貼稅，實施期限為 5 年。此外，與美國的大豆和玉米一起，乾玉米酒糟還被加徵 25% 的報復性關稅。在上述公告發布後，大連商交所玉米期貨上漲，之後又恢復下跌。

據知情人士 2 月份透露，作為中美貿易談判的一部分，雙方官員計畫討論取消中國對美國乾玉米酒糟徵收的「雙反」關稅。中美之間的乾玉米酒糟貿易規模一度達到 20 億美元，後來則降至幾近於零。取消對美國乾玉米酒糟的上述關稅，將讓中國恢復從美國進口。中國是全球最大的乾玉米酒糟買家，而美國是最大出口國。

川普發布推文稱，他將與習近平在 6 月 28-29 日的大阪 G-20 峰會上舉行「長時間」會談，並稱雙方團隊將在兩人會晤之前開始磋商。