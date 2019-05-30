無視玉米漲近15% 美國農民傾向作物理賠

美國因中西部因天候不佳以及美中貿易問題難解，5 月以來，芝商所玉米期貨已上漲近 15%，小麥期貨漲超 13%，大豆期貨漲 1.6%。然而，價格提升卻未成為推動農民加速生產的誘因。

5 月以來，芝商所玉米期貨已上漲近 15%，小麥期貨漲超 13%，大豆期貨漲 1.6% (圖：Finviz)

美國農業部昨 (29 日) 發布農業種植面積報告，截至上周五 (24 日)，玉米和大豆種植率已略微回升，分別上升 9% 及 10%，但仍遠遠落後過去五年平均水平，整體庫存水平依舊低落。

據了解，目前惡劣的氣候狀況仍為抑制農民種植作物的主要因素。受氣候影響，比起種植作物，美國農民更傾向申請作物理賠，恐怕將對明年美國農作物供給造成極大影響。

根據美國農業部先前發布的《農作物進展報告》，美國農作物上周種植率低落，玉米種植率僅達 49%，低於 80% 的五年平均水平，更創下歷史同期新低。

儘管低於歷史水平的種植面積推升農作物期貨價格，但這並未成為鼓勵農民加速耕種的動力，作物理賠讓農民不須承擔在氣候條件限制下，收成價格低落的風險，雖然無法完全取代作物收入，但理賠仍提供一定程度的誘因。

此外，美中貿易發展的不確定性也是阻撓農民增加耕種面的的因素之一。

美國農業部已在上周四 (23 日) 宣布向美國農民提供 160 億美元的農業補助，補償他們在貿易爭端中，因農產品銷量及價格下跌所遭受的損失。預計首批補貼將在 7 月或 8 月進行。