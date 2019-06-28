平民版員工平均年薪出爐 半導體薪情最好 聯發科270萬元居冠

證交所今 (28) 日公布上市公司「非主管職平均薪資」，前十大高薪公司中半導體產業就包辦七名，其中聯發科 (2454-TW) 員工平均年薪 270.5 萬居冠，聯詠 (3034-TW) 平均年薪 254.2 萬居次，鴻家軍的鴻準 (2354-TW)、鴻海 (2317-TW) 分別以平均年薪 245.7 萬、225.5 萬分居第三與第四名。

此外，權值股王台積電 (2330-TW) 員工平均年薪 200.9 萬，在上市公司排名第六。

證交所曾在 5 月底公布上市公司薪資排名，今天公告的平均薪資則是扣除主管職，也就是平民版的非主管職員工平均薪資，由於此次統計剔除具主管職的員工，導致薪資排名重新洗牌，平均年薪水準落差也頗大。

以鴻海集團為例，鴻準上月底以含主管平均年薪約 596 萬，稱霸上市公司，但如扣除主管職，員工平均年薪僅 245.7 萬幾乎腰斬；鴻海含主管職薪資平均約 323.5 萬元，比起包含主管職的平均年薪 225.5 萬，整整少了快 100 萬。

有金飯碗之稱的金融業員工平均年薪約 115.5 萬，員工平均薪資排名前五大分別為：華票 (2820-TW) 平均年薪 145.5 萬、兆豐金 (2886-TW) 平均年薪 144.1 萬、中信金 (289-TW) 平均年薪 137.9 萬、合庫金 (5880-TW) 平均年薪 133.5 萬、台企銀 (2834-TW) 平均年薪 133.2 萬。

至於金控獲利常勝軍富邦金 (2881-TW) 員工平均年薪 125.2 萬在金融保險類中排名第七，國泰金 (2882-TW) 員工平均年薪 122.9 萬在金融族群中排名第 11。