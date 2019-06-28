〈房產〉房仲業6月成交持平5月 南部熱度略退燒

美中貿易緊張局勢不見緩解，且民眾對經濟前景不樂觀，部分屋主心態軟化，願意讓價出售，房仲業永慶房屋就全台門市交易統計，交易量與 5 月持平，但較去年同月成長，而今年來最熱門的高雄，成交量則出現較 5 月下滑 2%。

永慶房產集團研展中心統計，6 月全台門市交易量與 5 月相比，成長 1%，其中，北市成長 5%，新北增加 1%，桃園略增 2%，新竹縣市成長 4%、台中量增 2%，台南微減 3%，高雄則減少 2%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，與去年同期相比，全台交易量有 21% 的增幅，七都 6 月房市交易量北市交易量增 19%，新北增 18%，桃園成長 26%，新竹縣市量增 18%，台中增 19%，台南與高雄分別成長 26% 與 30%。

謝志傑說明，根據永慶房產集團今年第 3 季網路民調分析顯示，全台消費者認為，房價維持不變的比例高達 43%，連 4 季走升，也是 4 年新高，房價呈現平盤整理格局，但看跌仍高於看漲，看跌比重仍有 38%，接近 4 成，顯示在目前自住市場下，房價難有上漲的理由。

謝志傑說，近期在國際局勢瞬息萬變的狀況下，部分屋主擔心下半年經濟走衰，售屋心態軟化，願意讓價出售，而買方開始認同房價，有購屋需求的民眾積極看屋，房價下跌的預期心理減少，觀察全台七都房價變化，房價持續呈現正負 2% 內的區間整理，頗有谷底平盤整理趨勢。

永慶認為，目前房市買氣穩定，但全球經濟面臨極大不確定性，美中貿易談判後續發展難料，持續干擾全球貿易與經濟表現，台經院看下半年景氣也保守，下半年房市因經濟前景混沌影響購屋信心，加上總統大選干擾，未來半年不動產業者看法轉偏保守，市場將面臨新建餘屋創高、賣壓加劇等風險。