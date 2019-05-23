〈房產〉台北房市誘因仍高 在地建商也要面對跨界業者挑戰

雖然今年以來全台六大都會區房屋買賣移轉棟數以高雄、台南最熱，但據市調機構統計，2019 年預計將有包括高雄的隆大 (5519-TW)、竹城建設等非在地建商前進台北市推案，估計總銷超過 100 億元，也顯示台北房市擁有最高的房價水準、最高的消費能力，對建商誘因依然很大。

據住展統計，今年 8 家外來建商中，至少有新濠、宏利發、竹城、希伯崙、隆大等 5 家建商，都是首次在台北市推案。昭揚、勝輝則是睽違多年後，重返台北房市。麗寶為全國性建商，近年來持續耕耘台北市場，多有新案釋出，今年又再推出一件指標案。

竹城與新濠建設的開發進度較快，竹城已於內湖區的東湖推出「竹城｡有樂町」，新濠也在羅斯福路四段推出「台大學」。此外，宏利發預計於北投榮總商圈推出「榮華一鹿」；希伯崙開發中的「伯特利」，位於內湖成功路二段；隆大營造開發中的建案位在重慶北路二段。

重返台北房市的建商昭揚、勝輝則是睽違多年後，重返台北房市。昭揚建設前次於北市的實績，是 2009 年間的事了，在 10 年後，再度回頭擁抱台北房市，於北投推出都更案「昭揚天際」，總銷達 50 億元。勝輝機構過去大多在新北市中和、板橋等地推案，較少著墨北市，首次在北市推案是 2015 年，4 年後再次回到北市南港推出新案「舞青」。麗寶則是全國性建商，近年來持續耕耘台北市場，多有新案釋出，今年又再推出一件指標案。

住展指出，台北房地產市場雖然誘人，但建地稀有且昂貴，建商想找到一塊價位適合、地塊方整的土地相對困難。於是，都更或合建等方式，就成為外來建商至北市推案的好選擇。例如「昭揚天際」、「麗盛水方」、「伯特利」等，都是都更案，另「隆大重慶北路案」則是合建案。

住展企研室經理何世昌表示，今年上半年北市在地建商推案信心減弱，整體推案量縮，但外來建商推案卻有增無減，適度填補供給低潮，消費者的選擇也變得更多。雖然對部份北市在地建商來說，現在房價水準賺頭有限，但對外來建商而言，台北房市擁有最高的房價水準、最高的消費能力，誘因依然很大，預期進軍北市的建商還會更多。