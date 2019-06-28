華為禁售令上路誰受惠？傳蘋果樂孜孜提升了iPhone產量

據調研機構 Cowen 在一份最新的致投資人信中指出，由於美國總統川普 (Donald Trump) 簽署了針對華為之禁售令，蘋果為了把握市場需求可能轉向 iPhone，故已悄悄地小幅提升 iPhone 產量，欲迎接來自華為手機的轉單效應。

據 Cowen 估計，第二季蘋果 iPhone 產量將小幅出現增加，估計第二季 iPhone 產量將達到 4000 萬部，比此前 Cowen 所預估的 3900 萬部要增加了 2.5%，而雖然 2.5% 的增加幅度並不大，但 Cowen 認為，產量提升仍是代表蘋果公司預期市場的潛在需求不錯。

Cowen 報告估計，第二季裡蘋果 iPhone 有 75% 的產能主要集中在 iPhone XR、 iPhone XS、iPhone XS Max 等型號，其餘產能則分布在 iPhone 7 與 iPhone 8 二大產品，顯示主要銷量仍集中在去年推出的 iPhone 機種上。

Cowen 並在該份研報中預期，蘋果今年可能將推出搭載 LCD 面板的 iPhone 機種，性能估與 OLED 版本一致，同時 Cowen 並預測，今年蘋果推出的 iPhone 新機將全面搭載 4GB DRAM，與 iPhone XS、iPhone XS Max 等機種相同規格，iPhone XR 則為 3GB。

圖片：AFP

未來蘋果能擺脫關稅壓力？

雖然蘋果第二季產能小幅增加，顯示蘋果在銷量上仍未感受到關稅壓力，但多數華爾街分析師認為，在目前全球貿易戰的打擊之下，未來蘋果恐怕仍將面對到川普針對中國所加徵的 25% 關稅壓力，因成本的揚升估將衝擊蘋果利潤，雖然蘋果可以將旗下產品漲價，以將關稅衝擊部分轉嫁給消費者，但此舉即可能使得 iPhone 需求下滑。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 此前曾針對該問題向市場解釋，蘋果產品已經成功擺脫了貿易戰影響，認為蘋果產品售價將不會受此影響。

庫克說道：「中國人根本沒有針對蘋果公司，我也不認為這種狀況將會發生。」但庫克承認，若對 iPhone 產品或組件課以關稅，確實會影響到手機銷量。