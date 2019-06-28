華為禁令若真解套 這5檔可逢低撈一筆

中國向美國開出貿易休戰先決條件，要求先解除華為禁令，才願意重啟貿易談判，倘若美國真願意讓步，那麼這些曾陷入華為禁令旋渦的科技股，可望因此上漲。

根據產業數據供應商 IDC，華為是科技業內的晶片和記憶產品巨大消費者，每年智慧手機銷售量數億支，因此美國白宮 5 月 15 日宣布華為禁令時，對科技業來說是天大的壞消息，因為科技業原本已因應付智慧手機需求趨緩和記憶晶片庫存增加的環境而疲憊不堪。

自華為禁令頒布以來，下面 5 家對華為曝險大於平均的企業，其股價表現均遜於納斯達克綜合指數：博通 (AVGO-US)、FedEx (FDX-US)、美光 (MU-US)、Qorvo (QRVO-US) 和 Lumentum Holdings (LITE-US)。

博通

博通是全球最大半導體之一，華為在其總營收占比超過 5%。自 5 月 15 日華為禁令頒布以來，博通股價已下跌 5.7%，同期 Nasdaq 上漲 2%。博通股價不貴，目前交易價格是明年預估本益比 12 倍，較歷史平均價格便宜 5%。

聯邦快遞

聯邦快遞並非科技公司，但因為運送包裹給華為而惹來麻煩，該公司對此大呼冤枉，在其 6 月 25 日的法說會上，聯邦快遞稱每日處理 1500 萬個包裹，但仍戮力自交付網路上移除違禁物品。

在面對來自亞馬遜 (AMZN-US) 的壓力之際，華為事件又重擊該公司股價，目前交際價格已低於明年預估本益比 10 倍，大幅低於其歷史均價，且自 5 月 15 日華為禁令頒布以來下跌了 5.7%。

美光科技

美光 13% 營收來自華為，自 5 月 15 日以來，美光雖只下跌 0.9%，但那是因為週二公布財報優於華爾街預期而大漲 13%，因當時市場對美光記憶晶片業務的情緒仍低落，一些分析師在法說會前夕下修預期數字。

Qorvo

Qorvo 向蘋果 (AAPL-US) 和華為等手機廠出售無線微晶片，光是蘋果和華為這兩大手機廠就貢獻其營收約 47%，自華為禁令以來，該公司股價下跌近 8%，交易價格約明年預估本益比 11 倍，符合歷史均價。

Lumentum Holdings

Lumentum 的產品用於 iPhone 臉部辨識功能，但該公司也同時供應華為許多產品，華為在其營收占比 18% 以上。自華為禁令頒布以來，該公司股價下滑 7% 以上，其交易價格在明年預估本益比 11 倍，約較歷史均價下滑 20%。

根據共識目標價，華爾街認為這 5 檔股約莫有 14% 漲幅，投資者可期待 G20 峰會結果成為這群組再次上行的催化劑。