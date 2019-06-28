JDI有救！蘋果與中國嘉實基金管理出手金援 522 億日圓

蘋果供應商日本顯示器 (JDI) 近期驚傳增資破局，宸鴻光電與富邦蔡家都宣布退出參加私募增資，但 JDI 資金紓困有解，週五 (28 日) JDI (6740-JP) 證實，將從「最大客戶」與中國嘉實基金管理有限公司 (Harvest Fund Management) 獲得 522 億日圓 (約 150 億台幣) 的救急資金。

週五 (28 日) JDI 正式宣布取得中國嘉實金援，獲得從原本 400 億日圓增資到 522 億日圓 (約 150 億台幣) 的救急資金。 JDI 發布的聲明中提到，522 億日圓當中，最大客戶 （外界普遍預測是蘋果） 將透過嘉實基金支付 107 億日圓。

此外，香港基金公司 Oasis 管理公司原先預期將透過基金投資 1.5 億美元（約 163 億日圓）。由於 Oasis 文書工作時間比預期的要長，JDI 表示，目前尚未收到 Oasis 通知，也未確認是否會給予金援。

儘管嘉實提交了承諾書，但這筆紓困金仍取決於一些條件，包括中國政府當局不從中干涉，而且 JDI 原本預計取得 800 億日圓資金仍有缺口，正持續與其他可以提供額外支持的公司持續洽談。

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 在週二 (25 日) 董事長兼公司社長的戴正吳曾表態，如果日本政府與社會，和我們有相同意識的話，就會想要進行援助。