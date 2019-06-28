蘋果攻「健康監測」野心一覽無遺 實體店上架One Drop血糖機

據外電報導，近期數間美國蘋果實體零售店已開始上架能與 iPhone 相匹配的「血糖檢測儀器」One Drop，消費者可以透過該儀器與 iPhone、Apple Watch 整合，藉以監控自己的血糖健康，而 One Drop 在蘋果零售店上架也顯示，蘋果產品策略仍是繼續朝向健康監測領域擴張。

One Drop 成立於 2015 年，總部位於紐約，是一家專做血糖檢測儀器的新創公司，One Drop 血糖檢測儀器是由一個刺血針、測試條、以及 One Drop 應用程式三者組成。

該產品與一般的血糖檢測儀器的特色在於設計相當具有美感與時尚感，產品外觀相當接近目前的消費性電子產品，且使用者能夠透過 APP 同步自己的血糖數據、體重等健康數據，該設備現已通過美國 FDA 核准和歐洲 CE 認證，並擁有超過 200 萬的用戶。

One Drop 血糖檢測組 圖片：Apple

此前蘋果已於網路零售店上市 One Drop 產品，而本次是第一次在實體零售店上架 One Drop 血糖檢測儀器。

市場人士分析，蘋果與 One Drop 的深層合作即顯示了蘋果在健康監測領域內的野心，藉由 APP 與健康儀器的產品整合，蘋果想打造 iPhone 與 Apple Watch 成為使用者的健康把關者。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 此前亦曾表示，健康產品將是蘋果對人類的最大貢獻。