迎接牛市來襲速擴加密貨幣應用Square、Coinsource 等業者紛推新功能

比特幣價格再度飆漲帶動加密貨幣市場再受主流投資者關注之際，多方業者也正加速推廣加密貨幣在日常生活中的落地應用。其中，行動支付業者 Square 6 月 26 日宣布，自家支付應用程式 Cash App 將可進行比特幣存款。另一方面，總部在美國德州的比特幣 ATM 營運商 Coinsource 也宣布與 Maker Foundation 合作，今夏將在該公司的比特幣 ATM 添加支援 Dai 穩定幣，為推出更全面的匯款服務而做準備。

根據 Square 最新聲明，用戶現可夠從外部錢包將比特幣存進他們的 Cash App 比特幣帳戶，七天期內的比特幣存款上限為價值 1 萬美元的比特幣。此前，用戶只能用 App 買賣比特幣，並將比特幣轉至另一個錢包。公告還提醒，在區塊鏈上確認匯入或匯出 Cash App 的金額可能需等上數個小時。

顯然，Square 先前就已優先開放部分用戶使用比特幣存款功能。自稱 Bitcoin Permabull 的推特用戶 Dennis Parker 25 日宣稱，已可使用比特幣存款功能，另一名播客 Marty Bent 則在 6 月 18 日就已貼出 Cash App 比特幣存款服務的螢幕截圖。

長期以來，身兼 Twitter 和 Square 創始人的 Jack Dorsey 不斷在籌組團隊並致力改善加密貨幣基礎建設。其中，Square 對比特幣與其生態系統還進行了大量投資，今年第 1 季光是靠比特幣就賺進 6,550 萬美元的營收，不過實際獲利僅 83.2 萬美元。

另一方面，Coinsource 將針對其設在美國 29 州與哥倫比亞特區的 230 台比特幣 ATM 機器進行更新，以便允許客戶買賣並儲存 Dai 穩定幣。接下來，第二階段將推出匯款服務，可讓加密貨幣 ATM 和 Dai 的使用者以錢包對錢包的方式匯款，而接收方也能在任何 Coinsource 機器或支援地點即時接收款項。

如同 Facebook 的加密貨幣計畫 Libra，Coinsource 希望將金融服務提供給目前未擁有銀行帳戶、或無法獲得銀行服務的人口。Coinsource 執行長 Sheffield Clark 發表聲明說:「藉由提供 Dai，我們能把加密貨幣的好處提供給無法利用銀行帳戶的客戶，同時也可讓他們免於當前加密貨幣市場的價格動蕩。」

據了解，MakerDAO 主要透過與美元匯率 1：1 軟掛鉤的方式來限制市場波動的影響，其機制是透過一籃子加密貨幣資產、債務擔保部位（Collateralized Debt Positions）與自動化的穩定機制進行維持。此外，MakerDAO 也讓使用者透過鎖定在以太坊上的智能合約做為擔保來兌換 Dai。

這篇文章 迎接牛市來襲速擴加密貨幣應用 Square、Coinsource 等業者紛推新功能 最早出現於 區塊客。

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