加密貨幣投資公司 Galaxy Digital 創辦人兼加密貨幣倡導者 Mike Novogratz 6 月 27 日接受財經媒體《CNBC》訪問時表示，比特幣的價格將穩定在 10,000 美元至 14,000 美元之間。至於 Fundstrat 全球顧問公司共同創辦人 Thomas Lee 則表示，關於比特幣價格波動這件事，投資人應該以更長期的眼光來看待。截至截稿時間，比特幣價格落在 10,920 美元，當天跌幅 12 %。

值得注意的是，比特幣價格最初是在 6 月 27 日凌晨突破 13,000 美元，接著在美國加密貨幣交易所 Coinbase 網站發生癱瘓後，同步重挫跌破 11,000 美元，盤中在短短數分鐘內下跌超過 1,400 美元，而後順利在數個小時內恢復到 13,190 美元，但 今（28）日凌晨 1 點再次跌至 10,800 美元大關。

Mike Novogratz 表示，比特幣將在 10,000 美元至 14,000 美元之間盤整。談到 Facebook 將以 Libra 進軍加密貨幣領域時，他指出:「全球規模最大的公司之一說，我們（Facebook）相信加密貨幣… 作為機構投資者，如果你正進一步接觸且依然對投資感到擔心，這會讓你感到更加有信心。」

他補充道：「Libra 聯盟將會取得 100 票，因此 Libra 將會被分發出去。這或許欠缺去中心化。他們的計畫會隨著時間轉型去中心化。弔詭的是， Facebook 的錢包是他們製造代幣的地方。它可能將是在區塊鏈上完成大部分商業交流的所在。」

值得注意的是，Mike Novogratz 曾在 5 月 31 日時表示，比特幣可能在 7,000 至 10,000 美元盤整。當時他說:「如果我錯了，我認為我錯在上端值，因為它有足夠的動能可突破。」

另一方面，知名華爾街分析師 Thomas Lee 則在 6 月 27 日於推特貼文提醒投資者，「比特幣是種高度波動的資產，因此對於波動率和其他專業交易者是有利的，對投資者而言，以長期眼光來看待是較為合適的。」

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Mike-Novogratz: qazcrypto

這篇文章 Galaxy Digital 創始人：比特幣將在 1 萬至 1.4 萬美元間盤整 最早出現於 區塊客。

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