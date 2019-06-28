加碼改善市場數據準確性 CoinMarketCap 宣布進行首次收購

為了持續改進加密貨幣價格數據的準確性，CoinMarketCap 宣布即將進行首次收購，對象為一家專門開發演算法的新創公司 Hashtag Capital，致力於分析「所有可用的流動性要素」，從而更精準反映加密資產之價格。

CoinMarketCap 執行長 Brandon Chez 表示，「我們很高興能夠改善 CoinMarketCap 的加密貨幣價格數據，從傳統的成交量加權平均價（Volume-weighted Average Price，VWAP），轉而使用更複雜的價格分析及算法。Hashtag Capital 團隊將為我們的數據工程做出重大貢獻，將 CoinMarketCap 的數據產品推向下個階段。」

官方消息指出，Hashtag Capital 原是一家加密貨幣交易基金，而後開始深入研究市場數據開發，以作為其基金管理的一部分。收購完成後，預計其團隊將加入 CoinMarketCap。

今年 3 月，加密貨幣指數基金供應商 Bitwise Asset Management 釋出研究報告聲稱，市場上加密貨幣交易平台的交易量約有 95% 屬虛構，甚至直接點名 CoinMarketCap 與其他數據來源所呈報的數字並不吻合，且被「過度膨脹化」。

隨著交易量數據造假的消息越傳越烈，CoinMarketCap 事後承諾將重新安排交易所的排名， 5 月 1 日宣布成立「資料責任與透明聯盟（DATA）」，要求所有交易所提供實時交易數據和實時訂購單數據，否則將從該熱門網站的調整成交量計算中刪除那些交易所。此舉旨在允許用戶在進行交易時，能利用更透明的交易數據，做出更明智的決策。

稍早前，CoinMarketCap 宣稱已有 70% 加密貨幣交易所符合新的信息披露要求，即「提供實時交易數據」和「實時訂購單數據」。

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