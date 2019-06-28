6 月 27（今）日凌晨 4 點半左右，美國加密貨幣交易所 Coinbase 發生癱瘓導致用戶無法正常進入網站。Coin360 數據顯示，比特幣價格於 4 點 25 分左右開始出現跌幅，隨後在 15 分鐘內從 13,685 美元劇降超過 1,700 美元觸及 11,908 美元。

Coinbase 狀態頁面指出，該交易所網站、手機應用程式和 API 均中斷，但期間內部系統似乎仍在正常運行。

交易所發言人當時表示，「我們正在努力恢復」。直到凌晨 5 點 17 分，交易所狀態頁面更新稱，「已實施修復，正在監控結果」，網站隨後在 5 點 38 分恢復正常運作。

此前，Coinbase 分別在 26 日、25 日發生性能下降和癱瘓事故，不過兩起事件均在 1 個小時內得到修復。CoinMarketCap 數據顯示，截至截稿時間，比特幣正從跌勢中回升，目前交易價為 12,859 美元。

另一方面，Coinbase Pro 稍早前宣布開通去中心化 Oracle 網絡 Chainlink 代幣 LINK 的存款服務，並在其後 12 個小時全面開啟交易服務，一旦建立了足夠的 LINK 供應，則將陸續提供 LINK/USD 和 LINK/ETH 交易對。

這篇文章 Coinbase「網站癱瘓」！比特幣價格 15 分鐘內同步劇降 1,700 美元 最早出現於 區塊客。

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