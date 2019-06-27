臉書加密貨幣可能打破傳統支付壟斷？

在經濟體系當中，向來以金融機構為中介來進行支付行為，同時必須符合機構規範並支付交易費用。然而，這樣的壟斷形式，可能在臉書 (FB-US) 發行加密貨幣 Libra 後被打破？

臉書子公司 Calibra 首席經濟學家 Christian Catalini 受訪表示，大多數加密貨幣缺乏有形支持，容易受到投機行為以及經濟蕭條影響，價值波動會使交易過程充滿不確定性，對在全球進行交易的商家來說，如果無法得知另一端的價值及變化趨勢，那麼這樣的交易機制並不具備任何價值。

然而，臉書推出的加密貨幣 Libra 將與政府債券以及其他安全性資產掛鉤，防止劇烈價值波動。Catalini 認為，這樣的條件可能使 Libra 轉變成基礎貨幣，有助其提升穩定性。

長久以來，Fed 和 ECB 透過限制貨幣流通實現貨幣政策目標，但 Libra 的供應全然取決於使用者的需求，這樣的概念類似於港幣與美元進行掛勾，使得香港央行不需執行貨幣政策。Catalini 表示，這樣的模式吸引了臉書，因為他們無法實行貨幣政策。

儘管現有的支付系統普遍昂貴，不過由於惡性通貨膨脹和資本管制，人們通常選擇放棄貨幣，如今在大多數發已開發國家，信用卡及現金卡的普及使得支付系統變得更加安全快速。

比特幣作為替代方案可能更便宜嗎？ 以中國來說，消費者和商店將銀行賬戶連結至電子支付的「數字錢包」，成本僅 0.1%，Libra 能否達到如此低的成本還有待觀察，這在很大程度上取決於用戶將貨幣轉換為 Libra 所支付的費用。

此外，Catalini 表示，有鑑於臉書在使用個人資料，傳播有毒內容和遏制競爭方面的負面消息，批評者對數位貨幣大多抱持懷疑態度。