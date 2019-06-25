就在上週，美國參議院銀行委員會宣布將在 7 月 16 日就 Facebook 發行加密貨幣一事舉行聽證會。6 月 24 日，美國眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 發布官方消息表示，已敲定在首場聽證會的隔天，即 7 月 17 日針對同一議題召開聽證會。

區塊客先前報導，Waters 在 Libra 釋出白皮書後發表聲明稱，「有鑑於該公司（Facebook）過往的爭議，我現在要求 Facebook 同意暫停任何關於開發加密貨幣的行動，直到國會和監管機構有機會檢視這些問題並採取行動。」

值得注意的是，Waters 聲明中有指，「請 Facebook 高層管理人員就其項目出面作證」。然而，有消息人士向《國會山莊報》（The Hill）透露，Libra 由獨立基金會 Libra Association 負責營運，至於 Facebook 則如同其他節點，僅持有其 1% 的股份。

有鑒於此，消息人士預測，Libra 共同創始人兼負責人 David Marcus 很有可能將出席這兩場聽證會。截至目前，美國參議院銀行委員會和美國眾議院金融服務委員會皆未公布「聽證會證人清單」。

這篇文章 跟進美參議院美眾議院敲定 7 月 17 日召開 Libra 聽證會 最早出現於 區塊客。

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