〈分析〉臉書幣Libra 會是祖克伯的下一個大殺器？

臉書 (FB-US) 預定本周正式宣布推出加密貨幣，周一的消息取得市場的正面反應，該公司股價 17 日收盤大漲 4%。投資人的信心主要來自於這款加密貨幣的發行有多家主流信用卡機構參與、應用場景十分廣泛，再加上它將錨定美元或歐元等法定貨幣，一掃普羅大眾對於虛擬貨幣價值面的疑慮。

臉書執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 在最近的財報電話會議中提及，該公司打造了新的加密貨幣，專門用來支持自家的支付體系。臉書與其合作夥伴，將以每家機構各出資 1000 萬美元、總計約 10 億美元資金成立財團，發行這個名為 Libra 的加密貨幣。它會是臉書下一個重點投資項目嗎？它會是未來臉書除了廣告收入之外，獲利的重要利器嗎？

支付會是重要角色

臉書研究支付已有一段時間，在 2017 年 10 月，臉書就與 PayPal 合作，推出在通訊工具 Messenger 上小額轉帳的功能。這項個人與個人間的支付實驗，也是臉書為了進一步發展而試水溫。

支付工具想必在臉書未來的發展藍圖之中有一席之地。在 2018 年，臉書就說過有計畫推出能整合所有服務、更具穩私的個人通訊工具，這個平台上，不但用戶彼此連結能更緊密，商家也可以與顧客直接溝通。在這樣的場景中，支付更是少不了的角色。

祖克伯先給投資人打了預防針，他說支付工具早期並不會帶來獲利，但他們一直在思考，以怎樣的方式提供服務，對小型企業和全球企業來說才是最有價值的。

但用戶能信任臉書嗎？

現在還不能認定，加密貨幣和支付工具未來必然會是臉書最大獲利來源。但可以確定的，是如果這項支付工具被廣泛採用，臉書在社群網路世界中，說話的份量就又更重了一些。

也有市場觀察家認為，臉書自家推出支付工具，只會使祖克伯的社群王國往壟斷的那端更靠近一點，而正這是現在監管機關對於大型科技公司最在意的問題之一。或許臉書會把 Libra 設計成開源工具，但如果主要使用場景還是集中在臉書旗下幾個平台，這只會更穩固臉書在市場上的領導力。

而這點也是目前抱持不信任態度者所最介意的。眾所周知，臉書的演算法已經可以透過用戶行為來量身推送貼文與廣告，臉書在用戶穩私方面的問題，也令觀察家擔心，未來人們在 Messenger、WhatsApp 上有哪些購買行為，臉書必定一清二楚，這些資料會被拿來牟利嗎？

況且，參與發行 Libra 是需要真金白銀投資的。這些合作夥伴未來計畫如何回收投資？若用戶者使用 Libra 來付費給商家，商家可以不必負擔手續費嗎？這些都值得再觀察。

財務能力也得納入考量

Libra 預計於 2020 年在部分國家推出，有市場人士認為，它將有效讓臉書在支付服務的收入成長。目前，支付服務的進帳只佔 2018 年總營收 8850 億美元的 2%；但巴克萊樂觀認為，如果市場接受度高，支付服務可能在 2021 年給臉書帶來 190 億美元進帳。

再往更遠一步想，臉書要發幣，就要具備贖回的能力。發幣時的架構與透明度，以及臉書未來的財務狀況，能否應對用戶想將手中 Libra 幣變現的要求？這些都可能是未來監管機關注意的重點。