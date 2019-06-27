分析師：別只觀察低利率推升股價 進口關稅也須納入考量

分析師和投資人表示，越來越多的大型美國企業擔心獲利率下降，這可能會給股市估值帶來麻煩。

根據 FactSet 統計，在過去 3 個月中，標準普爾 500 指數中的 25 家企業已經與分析師討論過「獲利率壓力」，較前三個月的 16 家增加。

最新的一個例子是 FedEx Corp.(聯邦快遞) (FDX-US) 的電話會議，儘管管理層駁斥了《華爾街日報》報導指其為與對手 UPS (聯合包裹服務公司) (UPS-US) 競爭，提供托運人大幅折扣。

聯邦快遞行銷長 Brie Carere 承認，買家越來越常在網上購買小件物品和物美價廉的商品，這讓該公司苦惱於該如何設定商品運費。

電子商務在協助消費者控制價格方面提供一臂之力，但對出口到美國的新關稅是另一個令人擔憂的原因。Personal Capital 投資長 Craig Birk 指出，「企業越來越認為關稅是不能讓其保持定價能力的主因。」「無疑地，現在關稅已產生影響。」

Tower Bridge Advisors 投資長 James Meyer 在研究報告中指出，房屋建商 Lennar Corp. (LEN-US) 是最新一家對關稅影響表達哀嘆的企業。

在週二 (27 日) 的財報電話會議上，Lennar 估計對中國的加徵關稅已經將新屋建設的成本提高了 500 美元。儘管其第 2 季獲利超過分析師預期，但本週該建商的股價仍下跌超過 7%。

更廣泛地說，根據 RBC Capital Markets 最近對投資人的調查，49% 表預計標準普爾 500 指數的企業獲利率將在未來 12 個月內收縮，而 40% 認為將趨於平緩；只有 10% 的人相信會增加。

Meyer 寫道，投資人過於關注低利率對股價的推升效應，而忽略了進口關稅的長期影響。對關稅影響的擔憂有助於促使聯準會 (Fed) 決定在今年底時可能轉變為更為寬鬆的政策立場。

他指出，「股價上漲的原因不是擴大銷售和獲利。這一切都與更低的利率和更高的本益比有關。」上週標準普爾 500 指數創下歷史新高，道瓊工業平均指數僅較去年 10 月創下的歷史高點低約 1%。

換句話說，投資人押注低利率能推升股價指數的觀念是本末倒置，因為只有美中貿易爭端激化和經濟成長放緩嚴重影響經濟和企業獲利成長時，低利率才會達到成果。

FactSet 表示，的確，即使標準普爾 500 指數企業預計 2019 年第 2 季獲利將較上年同期下降 2.6%，分析師仍一直忙著下修第 3 季獲利預測。

如果這股下降速度持續，標普指數將遭遇獲利衰退，也就是連續兩季獲利下滑，之前第 1 季獲利已萎縮 0.3%。看來第 3 季也不會更好，分析師預計每股獲利將再下降 0.3%。

Personal Capital 的 Birk 表示，「如果利率下降，即使在獲利萎縮的情況下，股票仍將具有吸引力。」「但如果看看價格銷售比或股市相對於 GDP 的規模，前景並不樂觀。獲利可能比想像中的更不穩定，因為按此計算的獲利率正處於歷史最高水平。」

但根據 Birk 的說法，這些創紀錄的獲利率是因為股市是由谷歌母公司 Alphabet Inc. (GOOGL-US) 和 臉書 (FB-US) 等「寡頭壟斷」主導的結果。這些個股極具定價能力，加上非常低的利率，這使得企業債的成本保持在低水平。

但是，如果川普政府繼續威脅要對額外的 3000 億美元中國進口商品加徵 25% 的關稅，那麼獲利率壓力可能會吞沒更多的企業。

如果貿易戰進一步擴大，獲利繼續收縮，那麼投資人理所當然應該去問 Fed 除了經濟成長放緩之外，還有什麼足以讓其憂心至必須降息因應，而不是只關注單靠低利率帶來的股權估值收益。