美股盤後 —  川普釋G20川習會最佳結果 美光領晶片類股發光

週三 (26 日) 美中貿易戰多空消息交錯，醫療保健股消弭科技股漲幅，華爾街為美中貿易談判做好準備，標普連續四個交易日下跌。

週三 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 11.40 點，或 0.04%，收 26536.82 點。

那斯達克指數上漲 25.25 點，或 0.32%，收 7909.97 點。

標普 500 指數下跌 3.60 點，或 0.12%，收 2913.78 點。

費城半導體指數上漲 44.71 點，或 3.21%，收 1435.83 點。

標準普爾 500 指數板塊示意圖。(圖片：AFP)

原油價格上漲推動能源股上漲。標準普爾 500 指數的 11 個主要板塊中，能源和科技類股漲幅最大，公用事業、房地產和消費必需品跌幅最大。

美光 (MU-US) 預測晶片需求的復甦，並向華為恢復供貨，激勵其週三股價飆高 13.3％，推動半導體類股集體揚升。

Nvidia (NVDA-US) 上揚 5.14%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 3.89%；AMD (AMD-US) 上揚 3.67%；高通 (QCOM-US) 上揚 3.31%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 2.65%。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 上揚 0.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.04%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 2.16%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.67%，臉書 (FB-US) 下跌 0.62%。

金融股齊升。花旗 (C-US) 下跌 1.04%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.77%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 0.54%。

台股 ADR 幾收高。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 1.86%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.31%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 2.48%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.05%。

企業消息

聯邦快遞最新財報顯示，獲利與營收皆優於預期，但受到美中貿易戰與其亞馬遜合約終止，將限制未來收益。聯邦快遞 (FDX-US) 週三上漲 2.5%。

歐盟反壟斷監管機構週三發布聲明，已對博通展開反壟斷調查，評估博通是否透過排他性措施限制市場公平競爭。博通 (AVGO-US) 週三股價仍隨晶片股走高 1.78% 至每股 281.44 美元。

投行 Baird 以優於大盤的評級，Slack (WORK-US) 週三大漲 5.65%。

華爾街分析

日本 G20 峰會週五 (28 日) 即將登場，為期兩天，而備受矚目的川習會將於本週六 (29 日) 舉行。

美國總統川普週三 (26 日) 釋出最佳結果，川習會晤後可能達成一項協議，但也釋出本次川習會的最差結果，若美中貿易爭議沒有取得進展，他考慮對剩餘中輸美商品加徵關稅，並且計劃減少美中間業務。

美國財政部長姆努欽稱美國和中國貿易協議已完成約 90% 後，激勵週三美股早盤走高。

The Earnings Scout 公司執行長 Nick Raich 說：「這清楚地表明，5 月貿易衝突升級對股市回報率產生了負面影響，然而，梅努欽只是重述過去談判成果，並非是其最新言論。解決貿易爭端將激勵股市止跌回升。」

紐約 SlateStone Wealth 投資策略師 Robert Pavlik 克表示：「貿易樂觀情緒隨著時間的推移而逐漸消退。」

Robert Pavlik 補充：「上週市場有明確的關注點：7 月降息、川習在 G20 會議上討論重啟貿易談判。此後發生的事情是，美國政府釋出多空消息錯雜，已混淆了市場。」

券商 B.Riley FBR 首席市場分析師 Art Hogan 預期：「我們可能會聽到的是這場會議精心編排的，他們可能會說會議進行得很順利，然後回到談判桌。這一切都是可以解決的，但問題是圍繞著這一切有太多看似美好，雙方都需要發揮各自的優勢 (進行角力)。」