微軟空頭：Azure獲利率可能永遠趕不上亞馬遜AWS

Jefferies 分析師 John DiFucci 分析指出，微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 彼此擁有對其雲端計算業務產生影響的關鍵「文化差異」。

DiFucci 是 FactSet 調查的分析師中唯一看空微軟股票的人，他週二 (25 日) 維持這一觀點提出警告，指就獲利能力來衡量，微軟的 Azure 雲端業務可能永遠無法與亞馬遜的 AWS 相提並論。

他指出，「微軟是軟體產業短暫歷史上最偉大的成功案例之一，但我們認為微軟股票被大幅高估，」「由於文化和技術面因素，Azure 可能永遠不會收到廣泛預期的獲利率，來自 Windows 前所未有的現金流可能不會持續成長。」他認為 Azure 獲利率不太可能達到 AWS 的水平。

DiFucci 認為，由於亞馬遜習慣於以「極薄的獲利率」營運，因此 AWS 的設計著重在效率。相比之下，他擔心微軟在其整個歷史中經營壟斷企業的歷史，可能「讓微軟的組織和文化陷入巨大的低效率」。

他持續認為，投資人應繼續關注整個產業的降價競爭行為，這可能會為獲利率造成壓力，「即使營運獲利率在很長一段時間內下降到 10%，就量化規模而論，AWS 仍然會因為被整合在 Amazon.com 中而成為一顆閃亮之星，」「我們不相信同樣的情形在微軟內部類似的長期獲利率會發生在 Azure 身上。」

DiFucci 將其對微軟股票的目標價從 80 美元調高至 90 美元，但他的最新目標價仍然較當前股價低三分之一。自 2014 年 11 月以來，他的股票評級一直低於該股；在這段期間內該股上漲 175%。

今年以來，微軟股價成長 32%，道瓊工業平均指數同期上漲 14%。微軟週二下跌 3.16%。