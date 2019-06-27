這個特殊的金融現象 可能預示下半年股市仍大有可為？

今年上半年，金融市場出現了非比尋常的現象：股債同步上漲超過 5%。而這可能正預示著下半年股票市場仍有榮景，如果歷史是對的話。

根據 Bespoke Investment Group 統計數據，S&P 500 指數與長天期債券同步上漲超過 5% 的情況，自 1980 年以來相當少見，今年是出現的第 10 次。資料也顯示，當上半年股債同步上漲時，下半年股市上漲機率高於債市，同時 S&P 500 指數平均漲幅達 11.3%。

1980 年以來僅出現 10 次股債齊揚 5% 以上的狀況。統計這 10 次股債上下半年的表現。 (資料來源: CNBC)

一般情況來說，股票和債券市場的漲勢，不會同步出現。債券市場的大漲，通常出現在經濟循環出現轉折時；相對的，股票市場大漲，通常出現在經濟復甦與穩定成長時期，預期企業有更佳的獲利。

但今年金融市場打破了這個守則。主要的原因就在於聯準會。

今年金融市場極度受到聯準會的政策預期左右。目前看來，市場似乎正同步買入債券與股票，因預期聯準會將在下半年降息以刺激經濟。股票市場因經濟可能受到激勵而表現樂觀；同時，債券價格因利率可能調降而走高。

The Leuthold Group 首席投資策略長 Jim Paulsen 表示，目前市場已經預期下半年將降息兩碼，未來在這兩種資產的選擇上，將是很難的抉擇。不過在經歷了這麼多風險後，股票市場似乎「殺不死」，因此 Jim Paulsen 認為下半年股市將有機會越挫越勇。

對下半年而言，Fed 是否降息仍存在不確定性，同時，中美貿易戰仍是一大風險。儘管美國財政部長梅努欽表示，華盛頓與北京的協定已完成 90%，有途徑可望全部完成。

從經濟數據觀察，美國目前的經濟表現可說是沒有亮點。若下半年經濟僅是溫和放緩，藉由聯準會降息就能帶來刺激效果的話，股債雙漲的情況就似乎有了正當性。不過，Astoria Portfolio Advisors 的投資長 John Davi 則提醒，若貿易戰進一步擴大，則目前股票的漲勢仍將有些危險。

National Securities 的首席市場分析師 Art Hogan 則認為，下半年股債仍有機會繼續同步上揚，除非貿易戰拖延成重大災難。他表示，若這屆總統候選人認為對中國強硬的態度，將是贏得勝選的好方法，那麼貿易戰可能會拖延更久，不利於金融市場表現。