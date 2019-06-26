【郭恭克專欄】貿易戰及美聯準會貨幣政策 牽動下半年股市變化 台股兩個優勢有利突圍

距 6 月 28 日將在東京召開的 G20 領袖會議逐步逼近，美、中雙方再度在口頭上釋放對彼此的善意訊息，中國商務部證實，中國國務院副總理劉鶴，已與美國貿易代表萊特希澤及財長姆努欽，針對另一次貿易問題進行電話溝通，市場解讀雙方正為川普及習近平在東京的 G20 領袖會外的高峰會營造有利氛圍。是否真如市場所期待，雙方緊繃的貿易紛爭可因而紓解？攸關全球股市近期走向。

2019 年 5 月美國非農業就業人數下降至僅月增 7.5 萬人，過去 5 個月美國非農業就業人數平均月增 16.4 萬，較 2018 年同期的 22.98 萬人下降 28.63% ，市場預期 Fed 於 7 月降息的呼聲急升，至 6 月下旬，利率期貨市場預期聯準會於 7 月降息一或兩碼的機率接近 100% ，屆時 Fed 若未如期降息，市場將很難避免反向短線修正，除非川習會於東京 G20 領袖會議有出乎預期的正面發展，雙方並於 7 月再度重啟新一輪的貿易磋商，否則，越接近 6 月底市場變動風險將越高。

圖、美國各月新增非農業就業人口數

至 6 月 24 日，美國 10 年期公債殖利率以 2.02% 收盤，續居於 2016 年 11 月以來最低點。3 個月國庫券殖利率 2.06% 仍高於 5 年及 10 年期公債殖利率的 1.75% 、 2.02% ，公債殖利率曲線續呈負斜率的倒掛情況，顯示債市投資者對長期經濟景氣展望持續呈現保守態度。

圖、美國公債殖利率曲線

美國 5 月製造業採購經理人指數自 4 月的 52.8 下降至 52.1 ，創 2016 年 10 月以來最低點，美國製造業 PMI 雖連續第 33 個月高於 50 (榮枯分界點) 大關，但製造業 PMI 自 2018 年第 3 季以來呈現下降趨勢，顯見製造業景氣趨緩趨勢持續中，美國製造業景氣仍處擴張狀態，但製造業 PMI 數據自 2018 年 8 月以來的下降趨勢，顯示景氣擴張力道正轉弱中。

美國 4 月非製造業採購經理人指數 (PMI) 下降至 55.5 ，創 2017 年 8 月以來最低， 5 月反彈至 56.9 為近 3 個月最高，服務業景氣自 2018 年第 4 季以後緩步趨緩情勢是否足以扭轉，仍有很大疑問。金融海嘯後，非製造業採購經理人指數 (PMI) 自 2010 年 1 月回升至代表服務業景氣擴張臨界點的 50 以上，至 2019 年 5 月為止，已連續第 112 個月高於 50 。服務業整體產值逾整體 GDP 約 九 成，在 PMI 服務業指數尚未明顯靠近 50 或跌落 50 以下之前，顯示美國總體經濟景氣現況仍在擴張軌道之中。

受 5 月 30 年期平均房貸利率持續自 4 月的 4.14% 下降至 5 月的 4.07% ， 2019 年 5 月美國成屋銷售年率戶數上升至 534 萬戶，但仍較去年同期下滑 1.29% ，過去 15 個月的成屋銷售年增率全部為負成長。 2019 年前 5 月成屋銷售年率平均戶數為 523.4 萬戶，相較 2018 年同期的 547.6 萬戶，年增率負成長 4.42% ，美國成屋銷售量已自 2018 年開始自 2017 年的高峰反轉下降，房價中位數年增率雖連續第 87 個月正成長， 5 月份為 4.8% ，高於 4 月的 3.6% ，但低於前兩年的動輒 5% 以上漲幅。

5 月美國失業率仍在 1969 年以來新低，然房市與車市景氣同步出現盛極而衰現象尚未改變，就業市場若同時出現反轉，對房市造成更大壓力，利率期貨市場預期 Fed 將在 7 月利率決策會議啟動降息循環，預料美國長年期房貸利率可望持續下降，對房市產生部分激勵作用。

2019 年下半年全球金融市場，仍將以美、中貿易戰演變方向為核心，並受美國總體經濟趨勢及聯準會的貨幣政策動向影響，成為主導全球金融的雙主軸。我國至 5 月的外銷接單及出口年增率同步連續 7 個月衰退，顯示因美、中貿易戰導致的對外貿易弱勢尚未改變，但台資大量回流國內、全球利率再度走低，突顯台股高股息殖利率優勢，在充沛資金挹注下，避開受美、中貿易戰衝擊的產業供應鏈，慎選投資標的，台股投資仍有機會獲得優於其他市場的投資報酬。

下兩表為近一個月及近一周外資均維持買超的獲利成長股，供讀者追蹤參考。

近一個月及近一周外資均維持買超的獲利成長股。(郭恭克提供)