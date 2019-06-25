6個重點一次看懂：美日安保條約哪裡惹到川普？

川普上任後，經常針對他認為「對美國不公平」的各項國際關係發難，而他最新的目標可能是締約近 60 年的《美日安保條約》。據知情人士透露，川普認為這個條約過於片面，但美國若是退出此約，必定會對亞太區域局面有所影響。《彭博社》針對美日安保條約整理了六大重點，讓你快速了解。

一、條約內容為何？

兩國於 1960 年所簽署的美日安保條約，源於 1951 年第二次世界大戰結束後，日本為了取回完整主權所簽的安全保障條約。安保條約允許美國在日本領土上布署軍事力量，並約定若在日本領土上遭受軍事攻擊，彼此將互相協防。

然而，日本憲法主張和平主義，在第九條中規定「不維持戰力」，也禁止派遣軍事部隊至海外，實際上若發生戰事，日本其實難以協防美國。

二、美國能從條約獲得什麼益處？

當初為了抵抗共產黨勢力，美國急需在亞洲建立一軍事堡壘；縱是如此，俄羅斯軍機仍會定期巡航日本海岸線週邊，專家認為，這是為了監視駐日美軍動向。

設於沖繩的美軍基地，是美國在 1950 年代晚期發動越戰的跳板；如今駐紮於橫須賀港的第七艦隊，協助維護亞洲地區安全、促進經濟與貿易發展，也讓整體情勢對美國出口商有利。

三、美國付出了多少成本？

美國並未公布維護沖繩基地與部隊所需的成本，但日本有補貼部份費用，據彭博社報導，日本今年將為此支付 1970 億日元 (約 18 億美元)。也有專家指出，若把這些部隊移回美國本土，維持費用可能會比駐紮日本還來得更昂貴。

四、安保條約終止意味著什麼？

美國勢力若撤出太平洋，有激起新一輪核武競賽的潛在可能性。缺少了美國的核保護傘，日本就能發展自家核武，但也可能引起中國與朝鮮半島的緊張。

因為日本憲法禁止維持陸、海、空軍，日本目前僅有自衛隊可作為自保力量，日本自衛隊也向美國購買武器，每年國防預算為 5 兆日元。觀望鄰國，北韓有核武、中國軍事發展又十分快速，很可能會讓日本決定重拾核武發展計畫。

況且美國若退出美日安保條約，那還會信守先前對台灣、澳洲、南韓、菲律賓等其他亞太盟國的共同防禦條約嗎？不免令人心生疑慮。

五、日本的立場如何？

日本首相安倍晉三曾提及，需與美國建立更緊密的國防合作關係。2014 年日本國會討論釋憲，在各界爭論下，最終達成在特定情況下，可以出兵為盟國協防的結論，但仍是引起日本國內不小的反對聲浪。不過安倍自 2012 年上任後，年年增加國防預算，也向美國採購戰機和地對空防禦系統。

即使日本有意重建軍力，受和平主義憲法所限，空間可能不大。再加上日本社會正快速高齡化，欠缺青壯人口使得募兵也有一定難度。日本國內對於美國沖繩基地，則是經常有抱怨噪音、意外、犯罪、污染等的聲音出現。

六、實際上要怎麼退出？

安保條約中約定，任一方若要退出，條約會在宣告後的一年內終止。但目前川普還沒有正式採取退出條約的措施，只是在私人談話時，對親信提及了退出的想法。

2002 年，當時的總統布希曾自行決定退出反彈道飛彈條約 (Anti-Ballistic Missile Treaty)，但美日安保條約不一定只憑川普說了算，還有可能需要美國國會同意。