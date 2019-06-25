川普祭出新制裁 伊朗：如同宣告外交解決途徑「永遠關閉」

根據《彭博社》報導，美國總統川普週一下令，對伊朗祭出新一波經濟制裁；對此，伊朗外交部發言人 Abbas Mousavi 回應，美國此舉，意味著兩國之間的外交解決途經「永遠關閉」。

川普政府日前下令，對伊朗最高領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及 8 名高階軍事將領，實施財務制裁，並稱此舉將使哈米尼無法獲得資金來源。

川普強調，絕對不能讓伊朗擁有核武，「伊朗最高領導人，應對該國的敵對行為，負起最高責任。」

美國財政部指出，這項制裁措施，旨在切斷伊朗軍方財源，可達成封鎖伊朗經濟的效果；若有任何金融機構，對遭制裁者提供金融交易上的協助，都可能被阻絕於美國金融體制之外。

Abbas Mousavi 認為，美國的制裁措施，如同宣告美伊之間的外交解決途經「永遠關閉」，維持全球和平的既有國際機制，正遭到川普政府摧毀。

美國財政部前官員、現任大西洋理事會高級研究員 Brian O'Toole 表示，川普政府對伊朗最高領導人進行制裁，勢必惹毛伊朗，難以促成談判。

美伊緊張情勢升溫，一度帶動油價大漲，但市場對石油需求前景的擔憂情緒，削弱了地緣政治危機對油價的拉抬效果。

台北時間週二 (25 日) 下午 3 點 21 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.47%，至每桶 63.88 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.31%，至每桶 57.72 美元。