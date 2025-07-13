鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 12:00

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研究機構 BTIG Research 指出，北約最新承諾到 2035 年將國防支出提升至國內生產總值（GDP）的 5%，此舉將使北約整體年度國防支出幾乎翻倍，達到 3 兆美元的龐大規模。

北約國防開支衝上GDP 5%！2035年支出恐達3兆美元。(圖：Shutterstock)

在 2025 年海牙北約峰會上，該承諾正式確定，將 3.5% 用於核心國防領域，包括軍事人員、運營維護及軍事裝備，另有 1.5% 專注於基礎設施建設和工業擴張。

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北約核心國防與成員國支出現況

截至 2024 年，北約成員國合計國防支出約占 GDP 的 2.7%，共計 1.5 兆美元，其中美國貢獻約三分之二，德國和英國分居第二、第三。

目前，西班牙是唯一未簽署該承諾的成員國。美國總統川普則表示美國已支付已經不公平，因此也預計美國不會完全遵守此目標。

俄羅斯於 2022 年入侵烏克蘭後，歐洲盟國國防預算年增長達 22%，推動北約整體國防支出提升 14%。

若除美國與西班牙外，所有北約成員達成 3.5% 核心國防支出目標，那 2025 年至 2035 年，北約核心國防總支出預計將達 24.2 兆美元。

其中，美國若維持約 3.3% GDP 的支出水準，將出資約 13.9 兆美元，其餘 10.3 兆美元則由其他成員國分擔。

北約軍事裝備與基礎設施投資

目前北約軍事裝備支出約占國防預算的 32%。如果這一比例保持不變，北約未來十年的裝備支出可能達到約 8.8 兆美元。

除了比利時與加拿大，幾乎所有成員國已達到至少 20% 國防預算，用於軍事裝備和研發的標準。

然而，歐洲國防工業製造能力有限，可能會持續依賴美國承包商。BTIG 估計至 2035 年，美國軍工企業將承接近三分之二的歐洲軍備訂單，帶來 2.7 兆美元的出口機會，幾乎是以往 GDP 2% 標準估算的 1.4 兆美元兩倍。

基礎設施投資預計將大幅增加，因為目前無成員國接近 1.5% 目標。愛沙尼亞與立陶宛領先，但其國防基礎設施投資僅佔 GDP 的 0.3% 左右。

新的支出旨在升級軍事運輸路線、加強網路安全和保護能源系統。

截至目前，波蘭是唯一達到 3.5% 核心國防支出標準的北約成員國，尚無成員達到 1.5% 基礎設施標準。