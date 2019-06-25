高盛：降息後12個月 只有這類股表現打敗市場

Fed 一唱鴿，從股市、債市到黃金全體一起飛舞，但高盛指出，降息之後，表現能打敗市場的是具備低波動性特徵的股票。

由於價格波動小，公用事業股、高股息股這一類低波動性股票的表現往往像是債券的替代品，但高盛首席美股分析師 David Kostin 指出，這一類股票在降息後的 12 個月，往往表現優異。

「由於經濟不明確性和 Fed 降息可能性上升，自 5 月以來，低波動性股票表現就一直很活躍。除了貨幣政策、貿易言論加劇、經濟成長放緩、地緣政治緊張局勢升級...... 這幾週來一直是投資者關注焦點。」

由於這些低波動股向來是防禦類股，在貿易戰愈演愈烈和經濟放緩的背景下，投資者一直湧向這類股避險，2 大低波動 ETF—— iShares Edge MSCI Min Vol ETF (USMV-US) 和 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV-US) 今年流入 80 億美元資金，其中 1/4 流向全部美股 ETF。

高盛有一個項目專挑選低波動性股，而該籃子投資自 5 月初以來回報率達 7%，打敗同期表現持平的 S&P 500 指數，其中挑選的個股包括：股神旗下的波克夏 (BRK.B-US) 、Caterpillar (CAT-US)、雪佛龍 (CVX-US)、eBay (EBAY-US)、Honeywell (HON-US)、Kimberly-Clark (KMB-US)、可口可樂 (KO-US)。

Fed 上週聲明稿取消「耐心」用詞，且鮑爾 (Jerome Powell) 表示，施行更寬鬆政策的理由更加強大，這讓交易員增加對降息的賭注，根據 CME FedWatch 工具，目前市場預期下個月至少降息 25 個基點的可能性已達 100%。

高盛預期，今年降息 2 次，且 Fed 縮表行動也會提早結束。