蘋果16吋MacBook Pro傳於9月問世

根據外媒報導，IHS Markit 的消費電子產品副總監 Jeff Lin 在一封寄給美國富比士雜誌 (Forbes) 的電子郵件中提到，美國蘋果 (AAPL-US) 很可能在 2019 年秋天，推出新款的 16 吋 MacBook Pro。Jeff Lin 在信中表示「只要在開發上沒有遭遇到預期外的問題，我們預測蘋果將會在 9 月的發表會上推出」。

(圖片：Investing.com)

IHS Markit 曾在 2019 年 Q1 的報告書中提到，未來的 MacBook Pro 將搭載新的 16 吋螢幕、新的 Mac OS(Catalina)，以及新的 CPU。

在該則報導中也提到新款 MacBook Pro 的詳細規格

螢幕尺寸 16 吋、解析度 3072 x 1920 面板技術 TFT-LCD (Oxide Display Mode) 面板廠商 LG 顯示 (LG Display) 量產日期 2019 年 9 月 需求預測 25 萬台 / 月 (目標值)

根據預測，新款 16 吋 MacBook Pro 的螢幕將使用 LCD 面板，而非先前外界所傳的 OLED 面板。而知名蘋果分析師郭明錤，則是在他過去所作的預測當中提到，蘋果在未來上市的新尺寸 16 吋 MacBook Pro，將會使用 Mini LED 背光模組。

除此之外，Jeff Lin 也預測現行款的 13.3 吋 MacBook Pro，以及 Retina MacBook Air，都將在 2019 年 9 月時，於處理器方面作出升級的動作。

目前歐洲 EEC 認證文件顯示，今後蘋果有 7 款的筆電產品將會問世，而新款的 16 吋 MacBook Pro，也極有可能名列其中。

而根據以往蘋果新品的發表慣例，若真如 IHS Markit 的 Jeff Lin 所言，新款 16 吋 MacBook Pro 會在 9 月時發表，則受到全球果粉關注，且已出現各種爆料的 iPhone 11，也很有可能會在同一天正式曝光。