外媒：蘋果在OLED面板的採購量過低、三星將求償數億美元！

根據多家外媒轉載，由於美國蘋果 (AAPL-US) 在 OLED 面板的採購量上不如預期，供應商的韓國三星電子，正打算依照合約向蘋果提出高達數億美元的賠償。

(圖片：Investing.com)

報導指出，問題的癥結，出在蘋果與三星間所簽訂的可撓式 OLED 採購合約。三星電子為了確保足夠的 OLED 面板產量，以應付蘋果每年約 1 億支 iPhone 產量的需求，該公司特地為蘋果建設了 A3 工廠，並進行了超過 2 年的投資。

然而 iPhone 的銷量未如預期，在 OLED 面板的採購量上，大幅低於合約上所明訂的數字。據悉目前該工廠的稼動率只停留在 50% 水準。

不過蘋果方面，似乎並不打算就這麼簡單的接受三星方面的求償要求。據韓媒 ET News 報導指出，由於過去三星供應給蘋果的 OLED 面板，曾經出現性能表現未達標準的情形，蘋果也為此向三星方面求償。雖然金額並不大，雙方也將該筆賠償金納入考量，正摸索其它的解決方式。

其中包含了過去在 2019 年 5 月下旬時，另一家韓國媒體「The Elec」也報導過的，在蘋果高階產品的 iPad Pro 與 MacBook Pro 上頭使用 OLED 面板，以增加在 OLED 面板方面的採購量。

而知名的蘋果分析師郭明錤，則是在過去的預測中表示，未來蘋果 16 吋的新尺寸 MacBook Pro，將會使用 Mini LED 背光模組，與韓國媒體的說法不同。

蘋果從 Apple Watch 上開始採用 OLED 面板，接著再輪到 iPhone X 上頭，外界也都猜測接著會換成 iPad Pro 與 MacBook Pro。而由於此次三星向蘋果求償的舉動，也可能意外加速 OLED 面板出現在上述產品的腳步。