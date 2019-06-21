〈廣達股東會〉傳蘋果要求調整產線配置 梁次震：尚未收到通知

廣達 (2382-TW) 今 (21) 日舉行股東會，董事長林百里表示，未來廣達的重點將擺在 5G 通訊、AI 人工智慧、雲端運算，股票上市 20 年要對股東有一個交代，而面對外傳蘋果 (AAPL-US) 要求供應鏈調整產線，副董事長梁次震表示，還沒接到消息，不過內部都會進行評估因應。

外傳蘋果要求供應鏈調整產線，梁次震表示，移動供應鏈對供應商是很大的挑戰，一切廣達都會評估，不過要等收到正式要求再說。

展望未來，林百里表示，往後幾年，將主要投資研發在 5G 通訊、AI 人工智慧、雲端運算上，不只增加研發費用，還要將 AI 導入產品群中，成高研發、高創新含量的企業。

林百里表示，筆電事業群會往消費品 AI 發展，包含穿戴裝置、家用、娛樂等消費品市場，仍有非常多的機會，許多產品加入 AI、5G 通訊後，就能往機械手臂、智慧運輸、智慧醫療方面的發展，是未來相當龐大的市場。

面對美中貿易戰，林百里表示，去年就已經開始移動，把雲端伺服器等高價值產品移為台灣，並建立生產自動化產線，往東南亞移動是正確的方向，但供應鏈仍不完整，所以現在仍無法定案，但高價值產品仍會在台製造，希望美中貿易戰盡快落幕。

廣達今日也進行董事改選，當選名單為現任董事長林百里、副董事長梁次震、執行副總黃健堂、資深副總李杜榮；獨立董事部分，由東吳大學校長潘維大、台灣大學教授陳丕泰、李弘錦擔任。

廣達去年合併營收 1.03 兆元，年增 0.7%，稅後純益 151.19 億元，年增 5.23%，每股純益 3.92 元，今股東會也通過，將配發每股 3.55 元的現金股利。