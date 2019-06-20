捲土重來！三星高層：Galaxy Fold 終於準備好重新上市

三星 Galaxy Fold 摺疊手機原訂在今年 4 月上市，但因螢幕缺陷而延宕銷售時程，韓國媒體週三 (19 日) 引述三星顯示器高層表示，螢幕問題大抵解決，Galaxy Fold 終於準備好要上市了。

三星顯示器副總裁 Kim Seong-cheol 週一 (17 日) 表示，大部分摺疊螢幕問題已解決，Galaxy Fold 已經準備好可以上市了。

三星 Galaxy Fold 的摺疊螢幕是由三星集團旗下的三星顯示器 (Samsung Display) 所提供。Kim Seong-cheol 表示螢幕相關問題已解決的好消息，市場預期三星很快就會宣布 Galaxy Fold 重新上市的日期。

三星暫售 Galaxy Fold 風波始末

2 月底三星首度發表 Galaxy Fold，是三星首款商用摺疊設備，螢幕開展後可帶來 7.3 吋視野。

4 月中旬，三星開始接受 Galaxy Fold 預訂，海外售價 1980 美元 (約台幣 61000) 要價不菲，然而，該手機的螢幕使用良率似乎令人堪憂，導致香港、上海與台灣的發表會延期，

4 月中旬三星 Galaxy Fold 手機的測評用戶稱，摺疊螢幕用不到一兩天就壞了，出現畫面斷開連結並永久閃爍問題，還有螢幕摺疊處凸起導致畫面扭曲。

此外，此款手機使用上也不太便利，三星要求手機用戶不要拆除螢幕保護膜，然而這似乎不是螢幕無法正常運作的主因，就算沒有拆除螢幕保護膜，還是有部分用戶發現螢幕出現一直閃爍的問題。

三星當時表示暫無明確恢復銷售時程，但目前看來，三星即將會公告 Galaxy Fold 最新發售時程表。