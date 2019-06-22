美股盤後 — G20前川普出招軟硬兼施 標普盤中再觸歷史新高

週五 (21 日) 標普 500 指數盤中一度觸及新的歷史高位 2964.15 點後收跌 0.13%，華爾街結束了強勁的一週漲勢。

日本 G20 峰會即將到來，川普政府出招軟硬兼施，週五盤中傳出美國副總統彭斯 (Mike Pence)，推遲下週針對中國政策的演講，力保 G20 川習會順利開展，美股主要指數應聲躍升至盤中高位。

然而，隨後美國商務部擴大貿易黑名單，繼華為後再添五家中國企業，此消息拖累主指漲幅回落，晶片股集體下滑，最終四大指數盡數收跌。

週五 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 34.04 點，或 0.13%，收 26719.13 點。

那斯達克指數下跌 19.63 點，或 0.24%，收 8031.71 點。

標普 500 指數下跌 3.72 點，或 0.13%，收 2950.46 點。

費城半導體指數下跌 10.53 點，或 0.74%，收 1410.50 點。

週五能源、醫療保健和公用事業是標普最強勁的板塊之一，房地產、資訊科技和工業最弱。(圖片：finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，臉書 (FB-US) 上揚 0.85%；Netflix (NFLX-US) 上揚 1.10%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.34%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.09%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.36%。

半導體類股集體下滑，AMD (AMD-US) 下跌 3.03%；美光 (MU-US) 下跌 2.64%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 2.28%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.52%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.35%。

金融股漲跌互見。花旗 (C-US) 下跌 0.22%；摩根士丹利 (MS-US) 上漲 0.28%；高盛 (GS-US) 上漲 0.12%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.53%。

台股 ADR 除台積電皆走低。友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.69%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.02%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.76%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.28%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.35%。

華爾街分析

儘管週五 (21 日) 美股呈現波動交易，美股主指本週同步上揚，主因是投資者對聯準會 7 月份降息預期升溫，市場情緒歡欣鼓舞，加上美中貿易出現曙光，川習將再會 G20，油價大漲激勵能源股走高等因素激勵。

自 20 世紀 50 年代以來，6 月股市往往表現強勁。本週道瓊和標普 500 指數均漲幅逾 2.2%，那指上漲 3%，三大指數連續三週開紅。隨著本週美股氣勢如虹，標普 500 指數今年迄今漲幅為 17.7%，有望迎來 1997 年來最佳上半年表現。

保誠金融首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「本周最大的收穫是，無論出於何種原因，聯準會仍有能力左右市場走勢。」

Quincy Krosby 解釋：「回顧 1 月 4 日聯準會轉鴿政策，就會看到美股從 2018 年年底拋售低點，戲劇性地上漲。很快地，聯準會在本週會議暗示，如果經濟沒有好轉，將準備降息。」

Quincy Krosby 解釋：「目前市場對聯準會釋出的訊息鼓手歡迎。」

CFRA Research 投資策略師 Lindsey Bell 表示：「目前，市場正在慶祝的是，各國央行出台更多寬鬆政策。市場還指望下週 G20 峰會美中貿易傳出好消息。但我認為，市場在短期內可能會走向失敗。」

Lindsey Bell 解釋：「如果人們希望美中恢復談判，那是一回事，但如果預期川習會後會有重大進展，或者有跡象表明他們可能接近達成協議，我預期希望真的不大。」

針對美國商務部擴大貿易黑名單，美國保守派智庫企業研究所高級研究員、資深貿易和中國經濟專家 Derek Scissors 表示，雖然華為受到了美國政府關注，但美中經濟競爭領域是半導體。在川普總統會晤習近平的前一周，這是一個受歡迎的跡象，表明美國不會用先進技術換取中國的大宗商品購買。」