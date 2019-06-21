美股盤中─彭斯延後談中國政策 道瓊上漲逾150點 可望創新收盤高點

美國股市週五中場上漲，道瓊一度上漲逾 150 點，可望創新收盤高點。本週的華爾街可望高調收盤。

台北時間 23:45

道瓊工業平均指數上漲 80.91 點或 0.30% 至 26834.08。

Nasdaq 指數下跌 2.83 點或 0.04% 至 8047.90。

S&P 500 指數上漲 2.24 點或 0.08% 至 2956.42。

道瓊斯通訊社報導，因貿易爭議出現正面跡象，副總統彭斯將延後發表中國政策演說。消息傳出，主要指數應聲上漲。該消息公布前，美國股市小幅走低。

週四，美國股市上漲，投資人反應聯準會 (Fed)7 月降息的展望。

本週稍早，Fed 說由於貿易緊張及疲弱的數據，壓低了美國經濟展望，Fed 準備讓目前的經濟擴張持續。Fed 在週三公布的貨幣政策的聲明中，還取消了 "耐心" 措辭。

這讓投資人反應下個月降息的機率為 100%，推升了本週的股市。週五開盤前，道瓊與 S&P 500 本週均上漲逾 2%。Nasdaq 漲幅逾 3%。

分析師說，本週最大的亮點在央行支撑股市的能力。1 月 4 日，Fed 立場改變，股市開始大幅上漲。本週的政策會議舉行前，Fed 以喊話方式，干預股市，表示經濟若未改善，Fed 準備降息。

目前，股市正反應 Fed 的利多訊息。

央行的消息，影響了整體金融市場。美國 10 年期債券殖利率跌破 2%，為自 2016 年 11 月以來，首度跌破該關卡。黃金價格則上漲至 2013 年以來高點。

原油價格本週亦上漲。一架美國無人機在伊朗領空被擊落，美伊緊張升高，支撑了原油價格上漲。

美國原油上漲 0.6% 至每桶 57.44 美元，本週上漲逾 9%。