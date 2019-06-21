筆電會起火！蘋果火速召回15吋MacBook Pro筆電

蘋果 (AAPL-US) 重蹈三星起火覆轍，認了其部分舊款 MacBook Pro 機型恐引發起火問題，週四 (20 日) 於官網宣布 15 吋 MacBook Pro 電池召回方案。

今年 6 月初驚傳 MacBook Pro 筆電爆炸案，有網友 White Panda 向蘋果投訴，其 2015 年出產的 MacBook Pro 筆電充電使用時，筆電兩側突然冒出白煙，導致起火燃燒，蘋果在獲報後隨即將該筆電送往加州調查處理。

(圖片：AFP)

起火災情發生後不到半個月，蘋果週四火速宣布 15 英吋 MacBook Pro 電池召回方案。

據其公告顯示，受影響的是舊款 15 吋 MacBook Pro 筆電，沒有 Touch Bar 設計，並自 2015 年 9 月至 2017 年 2 月間出售，用戶只要符合資格，蘋果將為其免費更換電池。

蘋果稱：「Apple 一向以客戶的安全為優先考量，因此已經決定主動免費更換受影響的電池。」

果迷可至官網確認是否符合召回資格。(翻攝：蘋果官網)

果迷若想確認其筆電設備是否受到影響，可前往蘋果官網，輸入筆電序列號，若符合資格，用戶可以向蘋果授權維修中心、直營店預約檢修，以免費更換電池，維修時間預期耗時 1 至 2 週。但請注意 Apple 方案並不會延長 15 英寸 MacBook Pro 的標準保固範圍。

電池問題在消費電子產品中並不少見，電池過熱罪惡名昭彰的例子就是三星的 Galaxy Note 7 智慧型手機，由於其電池問題引發了火災，更重創其品牌形象。