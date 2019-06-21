Facebook 營運長親自解畫：監管單位先別緊張 我們知道還有很長的路要走

「Libra Project」項目在公佈當天瞬即受到全球關注，這個醞釀一年多的項目，在 18 日正式發表之後，遭多國政界人士「喊停」。Facebook 營運長 Sheryl Sandberg 接受彭博電視訪問時親自解畫稱，「我們知道這是一個很依重法律、需要嚴格監管的領域」，Sandberg 指出，Facebook 公司很清楚他們在這項目上仍有很多工作要處理，而當下只是想把有關「Libra Project」的發展藍圖公開，「這只是一個『消息的發表』」。

Facebook 本週 18 日發表 Libra Project 及 Calibra Wallet 等重磅消息，成功在各大主流媒體及區塊鏈媒體「洗版」，不論身處鏈圈幣圈或是傳統投資圈、臉書用戶，無不投以最大限度的關注。在該項目揭開神秘面紗之前，外界對 Libra 的看法是兩極。而在白皮書公佈之後，Libra 終面臨到加密貨幣社區的質疑，也引起了各國監管部門的擔憂，但同時，也有不少聲音提出 Facebook 進場將有助整個加密市場發展的推進。

遭多國政界人士「喊停」

美國眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 要求 Facebook 暫停開發其 Libra 加密貨幣網絡，提出須待「國會舉行聽證會」，華府一些議員代表質疑「Libra」項目是否會有適當的監督。

美國共和黨眾議員 Patrick McHenry 曾致函給 Maxine Waters 表達對 Facebook 發幣一事的關切；參議院銀行委員會成員 Sherrod Brown 在推特上表示，Facebook 過去曾利用過用戶的個資，而且不應該被允許「在沒有監督的情況下從瑞士銀行（Libra 由瑞士基金會管理）帳戶運作具風險的新加密貨幣」。另外，參議院銀行委員會上月曾致函 Facebook，內容主要詢問對方：「該貨幣將如何運作」、「將提供為消費者提供何種保護措施」以及「如何保護用戶個資」。

Sherrod Brown 在接受彭博電視採訪時說道：「Facebook（影響力）太大而且太強大了⋯我們希望對此（Libra Project）有所了解，然後弄清楚 Facebook 正在嘗試做什麼，然後開始與監管機構合作，以保護金融系統並保護經濟，尤其是眾所周知 Facebook 曾陷隱私問題。」他對這家科技巨頭能否保護消費者的金融數據表示懷疑，因為此前 Facebook 已陷「個資風波」，遭指控沒有保護用戶的個人信息。

法國財長 Bruno Le Maire 亦表示無法接受 Libra「變成一種主權貨幣」，指出「它不能、也不應該發生」。據報導，Le Maire 更籲請七大工業國（G7）銀行官員在下月討論有關 Facebook 的發幣計畫。

澳洲央行表示已密切關注「Libra」的進展。該國金融犯罪監管機構 AUSTRAC 和一家隱私機構也對 Facebook 的聲明表示了擔憂。

隨後在 19 日，美國參議院銀行委員會宣布敲定在 7 月 16 日針對「Libra」舉行聽證會，重點檢視 Facebook 的數位貨幣項目及其資料隱私方面的考量事項。

營運長：我們知道還有很長的路要走

Facebook 方面表示，與 Libra Project 有關的加密貨幣 / 數位代幣，至少要到明年才會推出。

Sheryl Sandberg 在訪問中直言，該公司計劃中的加密貨幣「距離正式推出還需一段很長的時間」。她承認，Facebook 方面是知道監管部門存在擔憂，「我們已陸續和他們接觸、見面。我們知道我們有很多工作要做，實際上白皮書的發布只是想要給大家一個通知，讓大眾知道我們的發展路線圖是什麼樣的，好讓大家可以參與進來，幫助我們完成這個項目」。

Sandberg 在採訪中也提到了 Facebook 發起 Libra 的初衷：「我來解釋一下這（Libra）是什麼。很顯然，我們是一家科技公司，但同時我們是一家希望把大家聚在一起的科技公司。Mark（Facebook 首席執行官）希望讓全世界的人都有發聲的機會，而這是前所未有的。」

Sandberg 進一步解釋說，世界上約有 40 億人無法使用互聯網，「經過我們的努力，其中 1 億人的生活已經發生了變化」。世界上有 10 億人被排除在現有金融體系之外，這意味著什麼？「這意味著如果你有 1 美元，你無法找到安全存放這筆資金的機會，這對每個人來說都是不利的，尤其是女性。世界上有 1 億女性有匯款需求，也就是說，她們遠離家鄉，生活和工作都在國外。她們需要把賺到的錢匯到自己家人手中，但在這個過程中，她們需要支付大量的費用（比男性高出 20%）。因此，我們希望用技術幫助每個人。」

而當被問到 Facebook 將如何應對 Libra 項目的監管問題時，Sandberg 回答道：「我們前天公佈的消息是成立一個全球協會—『Libra 協會』，位於日內瓦，我們已經有 27 個合作夥伴，例如 PayPal、萬事達、Visa、Spotify、Uber 等公司以及一些非營利性組織。我們希望讓加密貨幣更具包容性，但實際上我們尚未推出這個加密貨幣，監管者存在擔憂⋯但我們（Facebook）並不會負責營運這個項目，這是一個協會，並不會向 Facebook 匯報。」

她續指，Facebook 只是提前公佈了這個消息，目前只發布了白皮書，並且宣布成立協會。這是因為他們知道需要和很多人進行合作，知道這是一個會受到嚴格監管的領域，「我們需要跟各種人溝通、會面，這也是我們目前正在做的事。在此之後我們才會正式發表（這個加密貨幣）」。

除了 Sheryl Sandberg 外，Facebook 區塊鏈團隊負責人 David Marcus 也在接受彭博電視採訪時表示，希望通過該項目實現去中心化的治理，「（Libra Project) 目前仍是在很早期的階段，現階段的合作方是 27 個，而在正式營運時我們會有 100 個組織參與其中，屆時，我當然希望可以看到銀行、其他大型科技公司，以至遍佈全球的組織在一起，我們需要一種去中心化的治理模式，因為互聯網上的價值協議網絡不應該由一家公司來控制。」

這篇文章 Facebook 營運長親自解畫：監管單位先別緊張，我們知道還有很長的路要走 最早出現於 區塊客。

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