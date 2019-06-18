臉書推加密貨幣 大多頭看好比特幣漲至4萬美元

根據《彭博社》報導，臉書 (FB-US) 將推出加密貨幣的消息，激勵比特幣漲破 9000 美元；比特幣大多頭、Fundstrat Global Advisors 共同創辦人 Thomas Lee 宣稱，比特幣可望在未來幾個月內，漲至 4 萬美元。

CoinDesk 報價顯示，台北時間週二 (18 日) 晚間 6 點 38 分，比特幣上漲 0.83 %，至 9238.37 美元；以太幣下跌 0.24 %，至 269.59 美元；萊特幣下跌 2.38 %，至 131.94 美元；瑞波幣上漲 1.46 %，至 0.4392 美元。

據悉，臉書即將推出的加密貨幣，已獲得包括威士卡 (Visa Inc)、萬士達卡 (Mastercard Inc)、線上支付平台 PayPal，以及優步科技 (Uber Technologies) 在內等逾 12 家公司支持。

臉書加密貨幣計畫代號為「Project Libra」，據傳臉書會將該加密貨幣，與法定貨幣掛勾，藉以避免價值激烈波動的問題。

受上述消息影響，近期比特幣價格大漲，16 日一度飆破 9300 美元關卡，創下 13 個月新高。

Thomas Lee 表示，恐慌情緒已消失，幣特幣將迎來一波反彈，可望在幾個月內，漲至 4 萬美元。

Thomas Lee 鼓吹投資人增持比特幣，並強調，比特幣信託基金 (GBTC) 是不錯的選擇。