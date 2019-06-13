鳴槍起跑！中證監宣布「科創板」開板上路

今 (13) 日在第十一屆中國陸家嘴論壇開幕之際，中國宣布「中國版 Nasdaq」－科創板正式開板。中國證監會主席易會滿主持科創板開板儀式。

目前已有六家申請科創板掛牌企業通過最後階段的審查，其中三家公司已經提交註冊申請，等路演完成後，將能開始交易。

業內人士認為，隨著未來一周科創板上市委員會密緊的審議，累積到 15 家～20 家企業成功拿到註冊資格後，科創板投資盛宴才算正式開啟。

不過即便通過交易所審核和證監會註冊，這些企業還沒有得到市場認同，接下來的路演和詢價將是科創板掛牌前的重頭戲。

目前能在科創科開板時取得資格嚐鮮的基金一共有 12 檔，其中 6 檔為科創板基金，6 檔為 CDR 基金。而華夏科技創新、匯添富科技創新和富國科技創新的募集規模均在人民幣 200 億元以上，預估這 12 檔科創板基金能吸引逾人民幣 1120 億元資金前來認購。

不過為減少市場衝擊，目前新上市公司戰略配售股的鎖定期都在 12 個月以上，因此上述 12 檔基金都設計成 3 年封閉運作形式公開召募。

此外仍有眾多科創板基金在排隊等待，中國證監會目前已受理但還尚未發行的科創板基金多達 99 檔。這些基金與上述 12 檔基金一樣，都能享有科創板掛牌企業的戰略配售機會。

(圖片: AFP)

若個人戶想參與科創板交易，必須滿足兩項條件，一是申請權限開通前 20 個交易日證券帳戶及資金帳戶內的資產日均不低於人民幣 50 萬元，二是參與證券交易 24 個月以上。

根據上海證交所預估，現有 A 股市場符合條件的個人投資者約 300 萬人，加上法人，交易比重超過 70%。

