高盛：市場定價美中達成協議機率低 僅20%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年6月20號15點20分

雖然美國總統川普在最後關頭，敲定與中國國家主席習近平在 G20 碰面，但市場仍舊看壞美中達成協議的機率。高盛在最新報告中認為，市場似乎定價雙方達成協議的機率為 20%。

相較之下，今年 4 月中時，市場還一片樂觀，當時認為可談成協議的機率是 80%。

對美中達成協議機率的市場定價變化 (圖表取自 Zero Hedge)

這兩個月期間最大的轉變，在於市場對貿易戰的看法，已經由兩國間經常項目的失衡，轉為超級經濟大國間多面向，乃至於在戰略層面的爭端。

Kinger Lau 等策略師在給客戶的報告中指出，有鑑於市場已經基本消化了對貿易問題的擔憂，目前中國股市的估值不算貴。自今年 4 月 15 日以來，MSCI 中國指數已經下跌近 10%。

多因素造成股市折價

高盛由幾個層面，量化評估市場對達成協議的定價。首先，對出口至美國的中國出口商來說，雖然這僅占 MSCI 中國指數成分總收入的 1%，但美國市場仍是精英公司的重要出口目的地，主要集中在科技硬體、非必需消費品和工業。比較這些公司的價格回報及估值差距，與基準大盤的情況，有助於了解貿易緊張局勢如何造成股票折價。

其次觀察擁有高中國收入風險的美國公司。同樣地，純就收入貢獻來看，美股公司主要收入來自國內市場，但中國是許多終端需求的重要來源，在標普 500 前 40 倍的美國公司，在大中華區的風險最高。透過對這裡的相對回報及本益比差距，可以了解在定價機制上的「交易因素」。

此外，美中之間的亞洲供應商，是這波貿易磨擦中受害最大的一塊，做為風險影響的重要考量；人民幣貶值的分析，則可衡量外匯 / 貿易對股票的潛在影響。

中國股市估值相對便宜

綜合這些因素進行量化計算之後，高盛認為，如果中美達成貿易協議，MSCI 中國指數預期本益比應為 13.5 倍，若未達成協議則應為 10.5 倍，而當前估值則為 11.2 倍，因此，高盛重申對中國股市的增持建議。

美中兩國元首預計於 28 日至 29 日於大阪舉行的 G-20 峰會上會晤，並重啟對談，打破長達 1 個多月的僵局。此前川普一再威脅，如果習近平不願會晤，將直接對中國商品加徵關稅。

高盛團隊認為，中國的國內政策很靈活，估值相對也不高之下，仍可維持增持。