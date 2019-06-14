科創板推出神速 7月中下旬開放交易？

去年 11 月「科創板」一詞才出現在中國證券市場，今年 6 月 13 日科創板就已經開板，這期間只有短短 200 多日，速度之快創下中國證券史新紀錄。而本周六 (15 日)，科創板將進行技術通關測試。在通關測試結束後，科創板交易軟體將正式上線。

某中國大型券商表示，周六將舉行的通關測試，並不測試科創板股票交易情況，而是測試主板交易。這叫回歸測試，以確保科創板股票交易時，主板股票不能受影響。

此外，業內人士指出中國過去在推動「中小企業板」從籌畫到設立歷時 5 年，「創業板」更是歷時 10 年才揭開帷幕。相較之下，科創板的推出可謂神速！

截至 6 月 12 日，科創板通過上市審核的企業已有 6 家，這些公司將在證監會註冊後取得 IPO 發行批准。一般而言，進入到發行階段需要 15 個工作日。如果以第一批科創板掛牌企業 30 家來預估，市場猜測科創板企業上市日期將在 7 月中下旬。

(資料來源: 東方證券) 已申報公司審核狀態

目前，科創板受理企業達到 122 家，從產業分布來看，新一代資訊技術、生物醫藥、高階設備三大產業合計 97 家，比重達 80%；從審核進度來看，目前已通過上市審核和已提交註冊各有 3 家，另有 15 家等待上市審核，同時已完成兩輪及以上詢問回復的則有 49 家。