【日盛投顧】盤後分析－台股量縮震盪

日盛投顧 2019年6月20號16點29分



◆盤勢分析

1.FED 釋出轉鴿訊號，美股道瓊、標普、NAQ 創反彈的波段收盤新高價。周四台股開低走高，盤中一度挑戰 10800 點的整數關卡，但因前盤面上無並明顯的強勢指標主流領攻，指數呈現漲多後拉回，整日在平盤附近震盪，收盤報 10785.01 點，上漲 9.67 點，漲幅 0.09%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收跳空的小紅 K 棒，再創反彈波段 10799 的高點。

(2) 量能：成交量縮至 1269.10 億元，呈現量縮整理。

(3) 技術指標：日 KD 指標在高檔震盪、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 113.22 億元；外資 + 71.78 億元、投信 + 5.29 億元、自營 + 36.15 億元。

◆被動元件、生技表現強勢

1. 電子零組件：4943 康控 - KY 報載正式成為美系品牌客戶的一階供應商 (Tier One)，下半年營運動能轉強，週四股價帶量上攻；CCL 2383 台光電重回 APPLE 主板供應商，配合網通產品後市看俏，股價連續兩日長紅。

2. 被動元件：華新科雖然股東會釋出終端客戶持續去化庫存，配合股價基期低與配息 16.3 元，市場資金轉進，周四股價上漲超過 7%，帶動 2327 國巨、2456 奇力新、2478 大毅股價底部轉強。

3. 數位貨幣：比特幣重回 9000 美元以上，配合 FB(臉書) 推出加密貨幣，IC 設計 3443 創意與 6451 訊芯 - KY、顯示卡 6150 撼訊股價高檔震盪。

4. 生技：受惠防禦型與生技月雙題材，4147 中裕、4162 智擎、4174 浩鼎、1795 美時、1760 寶齡富錦等新藥股股價緩步走高。

5. 操作建議：近期國際股市持續隨 FED 態度，國際貿易戰消息波動，目前台股已由低檔 10227 點反彈近 600 點，且面臨 10800 點的整數大關，預期短線震盪將加劇，指數反彈高點仍是成交動能而定。選股方面可朝跌深電子，與內需、金融產業布局。

